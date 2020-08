Princesa Mary de Dinamarca se disculpa tras no usar mascarilla en medio de la pandemia

La princesa Mary de Dinamarca pidió disculpas a la población, debido a que no usó la mascarilla al momento de estrechar su mano para saludar en un acto público en medio de la pandemia por el coronavirus.

Esto sucedió luego de que ella haya vuelto de sus vacaciones para retomar sus compromisos oficiales, pero cuando lo hizo olvidó algunas medidas recomendadas por los profesionales de la salud.

Ella no utilizó el barbijo durante un acto en un acuario de Grena, cuando le dio la mano a un hombre que se acercó a saludarla, a pesar que en Dinamarca no es obligatorio el uso de éstas.

Desde la cuenta de Instagram de la Casa Real danesa, la princesa Mary pidió disculpas a los usuarios y escribió: “Es importante que sigamos las recomendaciones juntos. Ayer, me encontraba en Grena para mi primera visita oficial tras las vacaciones de verano. Todo iba bien en el mar y en el vuelo, pero en tierra se me pasó y desafortunadamente saludé dando la mano. Eso me hizo recordar lo importante que es ayudarnos los unos a los otros a seguir con las recomendaciones”.

Cabe indicar que Dinamarca fue el primer país europeo que retomó las clases en medio de la pandemia por la COVID-19, donde los alumnos tendrán 30 horas semanales de estudio.

La cifra de muertes por coronavirus en Dinamarca, hasta este sábado 22 de abril, aumentó a 621; mientras que el número de infectados por este virus que se originó de China llegó a 16.521.