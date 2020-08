Un niño de nueve años de Estados Unidos, llamado Jordan, conmovió a varias personas luego de que se difundiera su video en un noticiero local, donde pidió ser adoptado. El menor, que vive en Oklahoma, afirmó que durante los últimos seis años vivió en hogares de crianza temporal.

Ante la pregunta de qué es lo que desearía si es que le concedieran tres deseos, él respondió: “Simplemente me gustaría tener una familia a la que llamar mamá y papá, o simplemente mamá o simplemente papá. Realmente no me importa”.

Este hecho permitió que varias familias presenten su solicitud para poder adoptar al pequeño, para ello deben cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es que los padres que se encarguen del niño tienen que vivir en Oklahoma, debido a que su hermano fue adoptado en esa ciudad y no desea separarse de él.

Según informó FOX 8, hay 7.791 niños bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de Oklahoma. Además, 400.000 niños están en hogares de guardia.

Jordan aseveró que desea convertirse en un agente policial cuando sea más grande, debido a que él considera que “son divertidos y protegen a la gente”.

Un portavoz de la agencia de adopción de Jordan, Casey White, afirmó para CNN que las solicitudes de adopción para el menor son de Estados Unidos.

“Realmente necesita una familia muy comprensiva, una familia que tenga bastante experiencia en la crianza de los hijos y en la crianza de un niño que ha experimentado un trauma”, subrayó White.