Empresa china inicia pruebas de su vacuna en el Perú

Una de las vacunas contra el coronavirus desarrolladas en China es la de Sinopharm. Y precisamente la farmacéutica anunció que el Perú albergará su tercera fase de ensayos clínicos.

Los medios de prensa oficiales confirmaron que en Beijing se realizó una ceremonia para dar inicio a las pruebas y recibir el certificado de aprobación del Ministerio de Salud. La República trató de confirmar la versión con la embajada de China en Perú, pero no hubo respuesta.

En tanto, el presidente de China National Biotec Group (CNBG), parte del grupo Sinopharm, Liu Jingzhen, aseguró recientemente que la vacuna estará lista "probablemente" para diciembre. Precisamente él fue uno de los voluntarios.

“Tomé dos inyecciones de la nueva vacuna de coronavirus contra la neumonía y no hubo reacción adversa”, aseguró Liu entrevistado por el medio local Guangming Daily.

Funciones de la vacuna

Liu, quien también es secretario del Comité del Partido Comunista de China, apuntó que la vacuna de Sinopharm "primero aísla la cepa del virus como si se eligiera una semilla", posteriormente hace que pierda su "infectividad y capacidad de replicación".

"Al mismo tiempo, ayuda al cuerpo a producir una respuesta inmune", añadió el directivo. En un estudio publicado esta semana en The Journal of the American Medical Association ahondaron en la materia.

Expertos evaluaron los ensayos previos de las fases I y II, y determinaron que "la vacuna candidata de Sinopharm es segura y genera una respuesta inmune".

China y Perú llevarán a cabo ensayos clínicos altamente efectivos para promover la investigación y el desarrollo de vacunas a cargo de CNBG, señaló Liu. Su objetivo es acelerar el proceso de comercialización.

Sobre el valor de la vacuna, aseveró que "no tendrá un precio demasiado alto". Trascendió que el monto sería de 1.000 yuanes (145 dólares) por dos dosis, aunque todavía no se aclara si se trata del costo de bolsillo o de lista.

El embajador de Perú en China, Luis Quesada, agradeció la confianza de CNBG en el país para completar este proceso, que es el paso previo al registro oficial. Citado por Global Times dijo que ambas naciones tienen la capacidad para contribuir a la seguridad del antígeno.

Vacuna inactivada

Cabe indicar que se trata de vacunas que se inactivan por medios físicos o químicos para luego ser aplicadas. Es un método que resultó exitoso contra la hepatitis A y contra la polio.

El presidente de Sinopharm expresó hace poco que “una inyección garantiza la inmunidad (del paciente) al 97 %”.

“La producción de anticuerpos es lenta y crece como una curva. En circunstancias normales puede alcanzar el nivel de resistencia al nuevo coronavirus en aproximadamente medio mes”, añadió Liu.

El funcionario reconoció que la creación de anticuerpos no es rápida, pero mostró su confianza con el papel que puede desempeñar la vacuna de Sinopharm cuando se aplican dos dosis; así como hace la Universidad de Oxford, que también lidera un proyecto en fase III.

“Si se aplican dos inyecciones, la garantía de protección será del 100 %”, resaltó Liu Jingzhen.

En los laboratorios de Sinopharm estiman que alrededor de 28 días entre la primera y la segunda inyección es lo necesario, una en cada antebrazo.

Aspiran a producir unas 220 millones de dosis anuales de su vacuna en China.

En Perú hasta ahora no se manejan cifras. Expertos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizarán las pruebas de la mano de China National Biotec Group.

En Argentina también se probará

El ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, anunció el viernes que el proyecto de vacuna del grupo chino Sinopharm contra el coronavirus realizará su fase III con voluntarios de Argentina.

“Estamos muy orgullosos de este logro en el que las partes hemos comprometido todo el esfuerzo para que podamos avanzar en forma conjunta y solidaria para obtener vacunas a disposición de nuestro pueblo”, afirmó en un acto público.

Ya en Argentina se prueba la vacuna de los laboratorios alemán BioNTech y estadounidense Pfizer. “Estamos ansiosos de que empiece el estudio para obtener resultados y compartirlos”, agregó el ministro.

“Estamos luchando lado a lado y avanzando hacia el mismo camino”, dijo el presidente de Sinopharm al respecto.

