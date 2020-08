COVID-19: Rusia iniciará ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V en 40 mil personas

Esta mañana, en conferencia de prensa con periodistas de más de 40 países (La República entre ellos), autoridades del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología (Gamaleya) anunciaron que en los próximos días iniciarán los ensayos clínicos masivos de la vacuna Sputnik V en unas 40 mil personas.

“Hemos preparado 40 mil personas para que participen del estudio que permita evaluar la eficiencia epidemiológica desde la otra semana en más de 45 centros médicos”, afirmó Alexander Gintsburg, Director del Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology, y académico del Russian Academy of Sciences.

Además, explicó que, gracias a un decreto publicado por el Gobierno ruso, recibieron un estatus especial con condiciones preliminares del uso de la vacuna Sputnik V.

“El decreto no nos da independencia, nos da obligaciones y tendremos toda la información y el control estricto de los vacunados”, añadió.

Gintsburg recordó que ellos también fabricaron la vacuna contra el ébola y fue probada en 2 mil voluntarios de Guinea. “La observación de esos resultados es que da una inmunidad de dos años. Por eso podemos y tenemos el derecho de decir que esta vacuna (la de la COVID-19) podrá dar una inmunidad prolongada para dos años o más, aunque para ello necesitamos hacer más ensayos y pruebas”, comentó.

“No politicemos el problema”

Kirill Dmitriev, CEO de Gamaleya, por su parte, defendió las investigaciones en torno a su vacuna y aseguró que hay una “guerra de información en contra de ella”. “Pedimos no politizar el problema. Hay que tener más vacunas en el mundo, será mejor para la humanidad”, aseguró.

En ese sentido, hizo en recuento acerca de las vacunas fabricadas por Rusia que usan “tecnología de adenovirus” y, de acuerdo a sus resultados, señaló que estos muestran eficacia y altas probabilidades de ofrecer inmunidad a largo plazo.

Además, añadió que no tienen datos sobre posibles consecuencias cancerígenas o que afecten la fertilidad de las personas.