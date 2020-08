Leonie Dorado Arce, de 26 años, es la primera mujer transgénero en ser contratada como presentadora de noticias en un canal de televisión en Bolivia. La activista por los derechos de la comunidad LGBTI insta a otras mujeres talentosas a apostar por sus sueños.

“Ser la primera mujer transgénero es una felicidad y un logro que da esperanza de un mejor futuro laboral para personas del colectivo LGBTI, ya que acceder a un puesto de trabajo reivindica los derechos laborales que todos tenemos como seres humanos”, sostuvo a La Hora del Regreso.

La mujer trans tiene el objetivo de mostrar a la población boliviana que todos son iguales y tienen los mismos derechos. “Nosotros también somos parte de la sociedad. La gente debe hacerse a la idea de que existen personas trans y deben convivir con ellas”, señaló.

“Ser la primera mujer transgénero es una felicidad y un logro que da esperanza de un mejor futuro laboral", dice Leonie. Foto: Instagram

Leonie resaltó que durante su paso a la televisión no se sintió discriminada, y que el único obstáculo que enfrentó fue el no tener tiempo suficiente para prepararse. “Solo tuve un mes antes de salir al aire”, aseguró.

Bernardo es el nombre con el que llegó al mundo hace 26 años, desde los seis años estudió música y canto lírico, a sus 18 se graduó del conservatorio de música y del colegio. Luego viajó a Argentina para estudiar comunicación social, a los 21 años tomó una decisión importante: cambiar de identidad.

“Esta formación me ayudó a resolver algunas dudas y me di cuenta que no había nada de malo en mi cuerpo y que mi transición fue más mental que corporal, el compromiso conmigo misma era no apartarme de la sociedad, es seguir adelante, tener proyectos y apostar por mis sueños”, resaltó.

Leonie Dorado Arce es la primera mujer transgénero en ser contratada como presentadora de noticias. Foto: Instagram

Su objetivo no era convertirse en una figura pública, pero cuando le ofrecieron la oportunidad no dudó en aceptarlo. Además, la joven también ha logrado ser la primera en cantar durante el Festival Internacional Festijazz y desfilar como modelo de alta costura de la Fashion House of Beatriz Canedo Patiño.