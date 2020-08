Un sacerdote en Estados Unidos ha sido duramente criticado por los usuarios en las redes sociales tras difundirse un video en el que expulsa a un niño con autismo de la iglesia donde se realizaba el bautismo de su hermanita.

Julia Vicidomini es la madre de Nick, quien no dudó en expresar su rechazo ante la actitud del cura, ya que por más que le intentaron explicar que el niño de 7 años sufría de autismo, él siguió actuando de manera prepotente, informó KALB-TV.

“¡Sáquenlo! ¡Fuera, fuera! Esta iglesia no es pública”, vociferó el sacerdote muy molesto cuando intentaba bautizar a la hermana menor de Nick, pues para el hombre religioso el ruido que hacía el pequeño con una pelota era muy incómodo para continuar con la ceremonia.

Por su parte, Julia señaló a Fox News que buscará otra parroquia “que se adapte mejor a los niños con necesidades especiales”, a pesar de haber asistido a esa iglesia desde que era pequeña.

Tras la viralización del video en que se aprecia al sacerdote botando a Nick del lugar, la arquidiócesis a la cual pertenece el religioso emitió un comunicado en el que le ofrecía disculpas públicas a la familia Vicidomini.

“El pastor no entendió el comportamiento de niño, no se sintió preparado para responder de manera apropiada y su reacción a la situación no fue pastoral. Él reconoce y lamenta el error”, señala el documento.