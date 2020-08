Solidaridad en tiempos de pandemia. Muchas personas se han visto afectadas por la crisis económica desatada por el nuevo coronavirus, entre ellos las personas que no tienen hogar y pernoctan en las calles de Santiago, Chile.

En medio de esta situación, las capturas de un hombre disfrazado de Batman en la capital del país sureño conmovió a miles de personas. En ellas se puede ver como, portando una mascarilla, reparte comida todos los días en su auto en diferentes puntos de la ciudad.

Ahora es conocido como el ‘Batman solidario’ y entrega decenas de envases descartables con comida a las personas que se acercan a su vehículo, de acuerdo a un reporte del medio chileno Teletrece, que pudo entrevistarlo.

Prefiere quedar en el anonimato y no mostrar su rostro, pero explica qué lo motivó a hacer esta obra social en tiempos tan difíciles. “Intenté hacer obra, motivar personas, liderar un movimiento que pensé tendría resultados, pero me percaté que la gente no comparte, no es empática”, sostuvo.

Noche a noche, se pone un delantal, prepara ollas de comida y sale a hacer “justicia”, como menciona: darle comida a las personas que más lo necesitan. “Si vieras el primer día, hay gente que no lo puede creer. Imagínate las reacciones”, cuenta.

Aquel día que fue entrevistado, el hombre salió alrededor de las 9 de la noche. Su primera parada fue el Hospital San José, ubicado en Santiago. Luego va a lugares específicos donde, según relata, ya hay gente que lo espera.

Las cámaras de Teletrece también recogieron las palabras de una de las personas que le agradecían: “Qué quieres que te diga, él es el que apoya a todos los indigentes hoy en día, sin él no comen nada”.

“Sentirse un héroe creo que no. Claramente hay un porcentaje de héroe en mí, así como en muchas personas que me he topado, muchos que también están en la calle”, finaliza.