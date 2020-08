El expresidente estadounidense Barack Obama advirtió este miércoles de que el mandatario Donald Trump está dispuesto a “derribar” la democracia si hace falta para ganar, y pidió a sus compatriotas no dejar que un líder que “nunca se ha tomado en serio” su cargo les “quite” el derecho a votar.

”Este Gobierno ha demostrado que derribará nuestra democracia si eso es lo que hace falta para ganar”, afirmó Obama durante su discurso ante la Convención Nacional Demócrata.

Desde la ciudad de Filadelfia, Obama aseguró que si bien no esperaba que Trump “continuara con sus políticas al ganar la elección”, sí “albergaba esperanzas de que mostrara algún interés en tomarse el trabajo con seriedad”.

“Nunca esperé que mi sucesor aceptara mi visión o continuara con mis políticas. Esperaba, por el bien de nuestro país, que Donald Trump pudiera mostrar algún interés en tomarse el trabajo en serio (...) Pero nunca lo hizo”, recalcó Obama.

“No ha mostrado ningún interés en tratar la Presidencia como algo diferente a un ‘reality show’ más, que puede usar para obtener la atención que ansía”, dijo.

El exmandatario recordó que EE. UU. ya contabiliza 170.000 decesos por la COVID-19 y millones de empleos se han perdido por la pandemia debido a la “imposibilidad de Trump”.

“Nuestros peores impulsos desatados, nuestra orgullosa reputación alrededor del mundo fuertemente dañada, y nuestras instituciones democráticas amenazadas como nunca antes”, remarcó.

Hillary Clinton: “Voten como si nuestras vidas dependieran de ello”

La excandidata demócrata a la Casa Blanca en 2016, Hillary Clinton, advirtió este miércoles a los estadounidenses de que sus vidas dependen de que acudan a las urnas este próximo noviembre a votar por Joe Biden.

”Voten como si nuestras vidas y nuestras formas de vida dependieran de ello, porque así es”, afirmó Clinton en un discurso grabado desde su casa en Chappaqua (Nueva York) en el tercer día de la Convención Nacional Demócrata que se celebra de forma telemática.

”Durante cuatro años, la gente me ha dicho: ‘No me di cuenta de lo peligroso que era’, ‘ojalá pudiera volver atrás’ o ‘debí haber votado’. Esta no puede ser otra elección en la que ‘habría’, ‘podría’ o ‘tendría”, avisó Clinton, que perdió las elecciones de hace cuatro años frente a Donald Trump.

La también ex primera dama (1993-2001), exsenadora (2001-2009) y exsecretaria de Estado (2009-2013) instó a los estadounidenses a que “si votan por correo, pídanlo ahora y envíenlo cuanto antes, si votan en persona, háganlo temprano. Lleven a un amigo y usen mascarilla”.

Además, Clinton, que ganó el voto popular con una diferencia de unos tres millones de votos sobre Trump pese a perder los comicios por el sistema del Colegio Electoral, puso su experiencia como ejemplo para pedir a los demócratas a que no se vuelvan a confiar.

”Joe y Kamala (Harris) pueden tener tres millones de votos más y aun así perder. Se los digo yo. Necesitamos números tan abrumadores que Trump no pueda birlar o robarse la victoria”, instó la excandidata.

”Recuerden cuando Trump preguntó en 2016 ‘¿qué tienen que perder?’ Bueno, ahora lo sabemos: Nuestra salud, nuestros trabajamos, incluso nuestras vidas”, sostuvo.

”Como nos advirtieron Michelle Obama y Bernie Sanders el lunes: si Trump es reelegido, las cosas empeorarán aún más”, concluyó.

Clinton habló en el ecuador de la tercera noche de la convención, el día en que la senadora Kamala Harris aceptó la nominación del Partido Demócrata para ser su candidata a la Vicepresidencia de Estados Unidos.

Con información de EFE.