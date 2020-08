Albañil ofrece trabajo a cambio de computadora para que su hija siga estudiando [VIDEO]

La pandemia ha evidenciado la enorme brecha económica y de privilegios, siendo las personas que viven en las zonas marginadas los más afectados y por consiguiente los estudiantes han encontrado mayor dificultad para continuar escuchando clases a distancia, como es el caso de una familia en Argentina.

Ante las dificultades, un padre de familia con toda la intención de no fallarle a su hija, y permitir que siga estudiando, ofreció su trabajo como albañil a cambio de una computadora, una herramienta muy importante en tiempos de COVID-19.

A través de un programa de televisión, Juan Nieva, un habitante del barrio Parque República, en Argentina, contó que el cumpleaños número 15 de su hija está próximo a llegar y lo que desea comprarle es un ordenador para que continúe realizando sus tareas.

“Creo que todo padre o madre quiere ese día sacarle una sonrisa a una hija, más sabiendo que cumple 15 años yo me propuse ofrecer mi mano de obra por lo que ella pidió, ya sea una tablet o una notebook, es lo que está a mi alcance”, explicó el padre de cuatro hijos.

Debido a la crisis que se vive por el coronavirus es mucho más difícil encontrar trabajo y él no cuenta con los recursos económicos para adquirir el aparato tecnológico. “La pandemia me ha sacado de mi puesto laboral. No está a nuestro alcance poderle dar el regalo que ella quiere”, agregó.

El ciudadano argentino resaltó que la computadora no sería un regalo, ni una donación, sino que él trabajaría y brindaría los materiales que tiene para compensar por el aparato.

“No quiero que me lo regalen, quiero que sea como un trueque. La pandemia le ha afectado a todos los rubros y a lo mejor hay alguien que quiera hacer el trabajo y no tenga el dinero, yo estoy dispuesto a intercambiar un regalo para mi hija y yo pongo la mano de obra”, declaró.

Luego de las declaraciones en el programa de televisión argentino, su historia rápidamente se volvió viral en redes sociales, los internautas mostraron su apoyo a la iniciativa de Juan Nieva.