Pandemia del coronavirus obligaría a cerrar el bar donde The Beatles tocaron por primera vez

Uno de los bares más famosos de Liverpool, donde tocaron por primera vez The Beatles, estaría a punto de cerrar sus puertas de manera definitiva a causa de la pandemia del coronavirus. The Cavern, lugar de estreno del conocido cuarteto, ya no reciben los ingresos económicos suficientes para poder seguir atendiendo.

Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Joe Anderson, quien alertó el peligro de clausura al que se enfrenta la sala de conciertos más legendaria de los años 60.

Los administradores de The Cavern, dieron a conocer que debido a la coyuntura, necesitan apoyo del gobierno de Inglaterra para seguir funcionando, pues han registrado pérdidas de 30.000 libras semanales.

Comentaron también que pese a su reapertura luego del confinamiento, las nuevas medidas de reducción de aforo no les han permitido generar las ventas necesarias para poder subsistir, lo cual estaría marcando su “condena a muerte”.

The Cavern en riesgo de cerrar sus puertas de manera definitiva

“El hecho de que The Cavern, un lugar mundialmente famoso, pueda cerrar para siempre debido al COVID-19, debería poner en alerta al Gobierno respecto del peligro que corre nuestra industria musical», manifestó el alcalde de Liverpool.

Asimismo, añadió que el virus “no solo ha causado un dolor y un duelo inimaginable, sino que está probando ser una verdadera amenaza para nuestra escena cultural”.

En ese sentido, Joe Anderson remarcó: “La perspectiva de perder una joya nacional como The Cavern es un escenario horrible para todos a quienes afecta, sean fans de The Beatles, amantes de la música y, más allá de ellos, a aquellos cuyo sustento depende su actividad”.



Por su parte el director de los Cavern City Tours, Bill Heckle, expresó: “Hace unos años tomamos la decisión de mantener la mayor cantidad de dinero posible en el banco para un día lluvioso, sin darnos cuenta de que iba a ser una tormenta. Entonces teníamos 1,4 millones de libras en el banco que ahora se han reducido a la mitad”.

Precisó también que al inicio de la pandemia tuvieron que despedir a cerca de 20 personas, y por la situación actual, podrían verse obligados a despedir a veinte personas más en los próximos días. “Es desgarrador sabiendo que estas personas son parte de este equipo y de esta familia”, acotó Bill Heckle.

The Beatles iniciaron su carrera musical tocando en The Cavern

La primera presentación de una banda musical en The Cavern fue el 16 de enero de 1957. Ocho meses después, el bar ubicado en el número diez de Mathew Street, recibió al primer beatle cuando John Lennon y su banda The Quarry Men subieron a su escenario.

En 1960, Ringo tocó en la mencionada sala, junto a Rory Storm and The Hurricanes. Luego de un tiempo se juntaron Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Pete Best, quienes decidieron tocar el 9 de febrero de 1961 en The Cavern, iniciando una serie de concierto emblemáticos.

El DJ residente del club, Bob Wooler, indicó que The Beatles realizaron 292 conciertos en el bar en los años 1961, 1962 y 1963. El 3 de agosto de este último año fue la aparición final de todos como banda.

En 1999, Paul McCartney se presentó nuevamente en el lugar. Antes de la pandemia, se celebraban todo tipo de shows como el de los Arctic Monkeys, y en especial bandas tributo a The Beatles como Made in Liverpool, The Mersey Beatles o The Cavern Club Beatles.