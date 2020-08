Bielorrusia: contra “la última dictadura de Europa”

Decenas de miles de personas salieron este domingo a las calles de Minsk para exigir la salida del poder del presidente Alexandre Lukashenko, reelegido hace exactamente una semana y que hizo oídos sordos ante las manifestaciones.

"¡Vete!", coreaban los opositores en alusión al jefe del Estado, mientras caminaban por la céntrica avenida de la Independencia.

Respondiendo al llamado de la líder opositora, Svetlana Tijanóvskaya, principal rival de Lukashenko en las presidenciales y que actualmente se encuentra refugiada en otro país por motivos de seguridad, los bielorrusos también se manifestaron en otras ciudades del país.

Llamar al conflicto

A mediodía, Lukashenko, que se ve en la cuerda floja por primera vez después de 26 años al frente de la antigua república soviética, hizo una aparición sorpresa en la Plaza de la Independencia, donde se congregaron unos 10.000 simpatizantes.

"Queridos amigos, los he llamado aquí no para que me defiendan sino para que, por primera vez en un cuarto de siglo, defiendan su país y su independencia", lanzó ante la multitud.

El presidente bielorruso, de 65 años, rechazó los llamados de la oposición de organizar nuevas elecciones, tras las celebradas el 9 de agosto, en las que oficialmente cosechó el 80% de los votos, pero que suscitaron acusaciones de fraude.

“Si lo hacemos, perderemos el control para siempre”, predijo ante sus partidarios.