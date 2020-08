EE. UU.: Joven con síndrome de Down dona comida a personas sin hogar en plena pandemia

Un viaje a Nueva York, Estados Unidos, bastó para que un joven con síndrome de Down inicie una campaña para apoyar a personas de escasos recursos y en situación de calle. Carlos Alfonso ‘Fonfi’ es el joven con habilidades especiales que ayuda de manera solidaria y desinteresada a cerca de 40 personas quienes tienen comida asegurada todos los días.

Según comentó su madre, Gilda Yanhuera, hace 25 años ‘Fonfi’ llegó al mundo en un hospital de República Dominicana. Durante el alumbramiento, el médico le dijo que su hijo había nacido con una condición especial. “El doctor no supo decirme ‘síndrome de Down'”, relató la mujer. Sin embargo, el amor por su primogénito no la detuvo para integrarlo a la sociedad.

Es así, que Gilda decidió cambiar los estereotipos y la idea de la gente hacia este sector de la población. Presidió una fundación para crear conciencia la cual tuvo bastante éxito en su país natal, informó Univisión.

‘Fonfi’ y su madre se mudaron a Miami donde iniciaron una nueva vida. Durante un paseo a Nueva York , Carlos Alfonso conoció a las personas que no tienen un hogar y viven a la merced de lo que les depare el destino.

Ver la situación de las personas menos afortunadas marcó mucho al muchacho por lo que decidió comenzar a cocinar con la finalidad de que estos ciudadanos sin recursos pudieran al menos disfrutar de un plato caliente al día.

A pesar de la pandemia del coronavirus, Carlos y Gilda continúan con su loable trabajo. No obstante, han creado una plataforma con el objetivo de recaudar dinero para poder llegar siempre a un número mayor de personas que se beneficien de los alimentos preparados en casa.

“Es él que cocina, y el que por supuesto, hace entrega de estos bienes a las personas desamparadas de los barrios más profundos de Florida”, indicó Gilda.

“Cuando entrega cada plato de comida, Carlos se emociona, ya que es un joven muy sensible y este tipo de situaciones le marcan mucho en su estado anímico, algo que ha influido en gran medida a la hora de la pasión y ganas que les pone a sus platos”, continuó la madre.