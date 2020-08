La entrevista a un doctor sobre el coronavirus que generó polémica en set de televisión [VIDEO]

Parecía un día más de información sobre los casos de coronavirus, la preparación de los hospitales y datos importantes sobre la vacuna en el programa La Mañana de TVE, España, de este jueves 13 de agosto. Sin embargo, terminó en un tenso momento.

El equipo de producción había pactado una entrevista entre la presentadora del programa y el doctor Luis de Benito, médico en el hospital de El Escorial de Madrid, para hablar sobre la situación sanitaria que atraviesa el país español, pero, la conexión en directo se salió de control.

Luego de que la Comunidad de Madrid reportara 654 positivos más en las últimas 24 horas y 540 hospitalizados, de los cuales 70 estaban en la UCI, la presentadora le dio pase al especialista para que opinara sobre el aumento de casos en España.

Rápidamente la respuesta del médico generó polémica en el set y en la teleaudiencia. “Pues no, yo no sé a qué hospitales preguntáis. Es cierto que se está notando un repunte en el número de ingresados, pero la semana pasada en el hospital de El Escorial no había nadie, ayer había tres y tenemos unas 120 camas. Es decir, no me parece un porcentaje de saturación”, contestó Luis de Benito visiblemente molesto.

A pesar de la forma cortante de la respuesta del médico, la presentadora continúo con la entrevista y preguntó sobre el refuerzo del personal sanitario ante el repunte los casos positivos, pero este le respondió indignado.

“¿Cómo van a estar? Pues de vacaciones, como las autoridades, como el Gobierno. Pero es que alarma no hay. Hay situación de alerta, pero no es alarma, porque si fuera una alarma”, aseguró Benito, generando sorpresa.

La entrevista prosiguió y se volvió más tensa cuando el doctor acusó a la prensa de alterar los datos para manipular a las personas y que el confinamiento se extienda: “hay una maniobra para confinar a la gente en septiembre haciendo ver que hemos sido muy irresponsables en verano”.

Ante ello, otro comentarista del programa le respondió: “Decir que no hablábamos de la pandemia durante marzo, abril, mayo y junio es llamarnos tontos en la cara cuando era el tema monográfico ¿En qué mundo ha vivido usted?”.

Rápidamente el doctor le brindó una sorprendente respuesta: “Yo desde dentro de los hospitales con pacientes infectados por COVID-19. ¿Y usted? Detrás de una redacción, seguro”.

Además, el Benito cuestionó sobre si era necesaria la vacuna contra el coronavirus “si se está contagiando tanta gente, ¿para qué va a hacer falta tanta vacuna?”, mientras la conductora quedó asombrada.

Tras la entrevista, los usuarios en las redes sociales no se hicieron esperar y muchos, quienes estaban a favor y en contra, compartieron diferentes comentarios sobre las polémicas declaraciones que emitió el doctor Luis de Benito.