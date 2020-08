Reclamando a gritos “libertad”, unas 2.500 personas salieron a las calles de Madrid (España) para protestar contra el uso obligatorio de la mascarilla y otras restricciones impuestas por el Gobierno para luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus.

La masiva manifestación de este domingo, 16 de agosto, también cuestionó la gestión del Ejecutivo, al que acusa de “atentar contra los derechos humanos”, porque, según los participantes, “las personas sanas no deberían llevar mascarilla”, al cual consideran “auténtica tortura”.

La convocatoria fue lanzada en redes sociales bajo la enorme bandera de la plaza Colón, en el centro de la capital de España.

Los asistentes ondeaban pancartas en las que se leía: “¡El virus no existe!”, “las mascarillas matan” o “no tenemos miedo”. Muchos de ellos no llevaban barbijo, pese a que su uso en la vía pública es obligatorio en España.

Esta manifestación se celebra dos días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara nuevas restricciones como el cierre de las discotecas o la prohibición de fumar si la distancia de seguridad de dos metros entre las personas no se puede mantener.

Las críticas no han quedado ahí, pues también han culpado a las autoridades de crear “una falsa pandemia” y han pedido a la OMS que cese en sus protocolos.

Según su postura, “las consecuencias colaterales de esta pandemia es que ya han muerto más de 1.400.000 personas tuberculosas” y consideran que al finalizar el verano “lo harán alrededor de 300.000 al día, pero de hambre”.

Así lo ha manifestado el escritor y político ecologista Esteban Cabal que, manifiesto en mano, ha dado sus argumentos de porqué considera el coronavirus como una falsa pandemia.

"El virus SARS-CoV-2 todavía no ha sido aislado y purificado. No existe evidencia científica para declarar la pandemia y para afirmar que este virus es patógeno. Además están diagnosticando como enfermos a personas que no lo son, porque se basan en unos PCR que son inespecíficos y no son un test de diagnóstico", afirma.

Acompañando las pancartas se escucharon, también, un sinfín de cánticos, desde “¡terroristas, terroristas” a “no más ancianos asesinados” pasando por “fuera los bozales, no somos animales” o “Illa, Illa, Illa, fuera la mascarilla”, en referencia al ministro de Sanidad, Salvador Illa, entre otros muchos más.

Con información de EFE y AFP.