Yohanna Agurto, profesora de Santiago de Chile, decidió promover sus envases de miel de abeja bajo el nombre de ‘Miel Gibson’. Además de este juego de palabras, la docente utilizó también el rostro del actor en el envase para promocionarlo en redes sociales.

“Solo para valientes”, es el lema que acompaña al ingenioso nombre y la imagen de Mel Gibson en su rol de William Wallace en la recordada cinta Corazón valiente. El hecho la hizo acreedora de una advertencia por los abogados representantes del propio actor, pues no contaba con la autorización correspondiente.

La pyme de venta de miel causó revuelo en redes sociales por la intención que tuvo el equipo de abogados de la estrella de Hollywood. Los profesionales iniciarían acciones legales si la mujer no sacaba la imagen de Gibson de su producto.

Yohanna recibió un correo electrónico donde se le advertía de la eventual demanda. Aunque la empresaria luego comentó que no temió perder su pyme, sí tuvo miedo de verse involucrada en algo más grande y que sobre todo pueda arrastrar a su familia.

“Casi me muero cuando me llega esta advertencia”, contó la protagonista de esta historia al canal Chilevisión. “¿Qué hago si me demandan? Yo estoy vendiendo miel para comer todos los días, ¿cómo voy a pagar un abogado?”, agregó

“Tal vez creen que somos una gran empresa pero Miel Gibson somos mi hijo y yo”, continuó detallando la profesora que comenzó esta venta desde fines de junio para lidiar con la crisis económica que ha causado el coronavirus.

La empresaria incluso publicó un tuit en donde le solicitaba de manera abierta y en inglés al actor que “por favor” le permita usar su imagen en su negocio de miel. La publicación hizo que el caso cobre una mayor cobertura internacional, ya que alcanzó los 12.000 Me gusta en la red social.

Sin embargo, luego del gran susto, un dulce final parece llegar a este emprendimiento chileno, pues los representantes de Gibson se comunicaron nuevamente y detallaron que el problema era si la imagen del actor en dicha película, por lo que ya no estará más en el envase.

Aunque ahora el desafío es encontrar un nuevo logo para seguir con su comercialización, Miel Gibson ya ha recibido por parte de usuarios escoceses fotos del monumento del Wallace real, con la propuesta de que sea usado por ser el verdadero ‘corazón valiente’ que su marca necesita.