Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 13 de agosto, 29 vacunas están en proceso de desarrollo desde que el coronavirus apareció en la humanidad. De este número, 15 se encuentran ensayándose en personas. El país que se ha enarbolado como productor de la primera vacuna contra la COVID-19 es Rusia, pero científicos de todas partes del planeta han denunciando la certificación tildándola de inapropiada y hasta prematura.

El Ministerio de Salud del país euroasiático emitió un certificado de registro de una vacuna que solo ha sido experimentada en 76 personas. Este exiguo número de pacientes, además del precoz anuncio del Gobierno, se ha llevado la crítica de los inmunólogos, quienes sostienen que todavía no hay manera de conocer si la vacuna es segura y efectiva.

El pasado 12 de agosto, Vladimir Putin anunció que Rusia había aprobado una vacuna del coronavirus. (Foto: Difusión)

“Rusia no ha completado grandes ensayos para probar su seguridad y eficacia, y el lanzamiento de una vacuna no examinada adecuadamente podría poner en riesgo a las personas que la reciben”, han sostenido en coro diversos científicos desde la reconocida revista Nature. Según los expertos, el Gobierno ruso no ha completado un ensayo que demuestre que la ‘Sputnik V’ es segura y eficaz.

Ante ello, esta vacuna rusa se ha prerregistrado en ensayos de fase I y II. Es así que se completarían durante este mes de agosto. Los investigadores soviéticos aseguran que no ha habido efectos adversos y que la vacuna ha desencadenado una respuesta inmune deseada. Sin embargo, hasta la fecha no se han publicado resultados a detalle. La fase III arrancaría en países como Brasil, México, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Según un documento publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el proyecto de vacuna que se desarrolló en el Instituto de Investigación Gamaleya, en Rusia, está por detrás en relación a otros medicamentos prospectivos.

Especialistas aseguran que la vacuna desarrollada en la Universidad de Oxford es, hasta la fecha, la más avanzada para combatir la COVID-19. (Foto: Difusión)

En la otra arista y fungiendo como antípoda y competencia de los rusos, los científicos de la Universidad de Oxford han descubierto que la fórmula desencadena en las personas una respuesta que ofrece una doble defensa contra el coronavirus. El pasado 20 de julio publicaron resultados que mostraron que los ensayos iniciales en 1.077 personas adultas generaban anticuerpos y células T. Y este hito alimentó la esperanza de hallar la cura para fin de año. De acuerdo con los voceros científicos de la empresa farmacéutica inglesa AstraZeneca, “los datos de fase I / II en 1.077 voluntarios adultos sanos entre los 18 y 55 años muestran que la vacuna no condujo a ninguna reacción inesperada y tuvo un perfil de seguridad similar a las vacunas anteriores de este tipo”.

“La vacuna de Oxford es muy interesante porque es la única que utiliza adenovirus de chimpancé”, manifestó Ricardo Ruttiman, médico infectólogo de la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos.

La argentina Marta Cohen, médica patológica pediatra del Hospital de Niños de Sheffield, considera que “la vacuna de Oxford ya comenzó sus estudios clínicos de fase 3, que se realizarán en más de 10.000 voluntarios en distintos países: Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y próximamente Estados Unidos”. “La compañía espera tener para fines de septiembre u octubre 2020 los resultados de la fase 3 en humanos, habiendo diseñado para los estudios clínicos la aplicación de dos dosis. Aún resta comprobar si con dos dosis será efectiva o si será mejor con una. Los científicos de Oxford especulan demostrar que la inmunidad dure al menos seis meses”, le dijo la experta a Infobae.