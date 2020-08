Hace tres años, Dylan Wall pesaba 193 kilos y había ingresado a la Universidad Estatal de Austin Peay (Estados Unidos). Una mañana, durante una visita guiada en el Día del Estudiante Nuevo, se sintió extenuado y tuvo que detenerse para poder respirar.

“Perdí a mi grupo porque no podía mantener el ritmo. Sabía que no podría llegar a tiempo a mis clases si permanecía así. Además, mi hermana también dio a luz a mi sobrino: no quería darle ese ejemplo”, recordó en una entrevista con South West News Service (SWNS).

Antes de empezar su viaje hacia un estilo de vida saludable, Dylan Wall comía principalmente comida rápida, carbohidratos procesados y carne.

Para el desayuno, compraba McDonald’s; para el almuerzo, una “porción doble” de lo que se sirviera; y para la cena, “dos o tres sándwiches” hasta que lo tomaba el sueño. Para comenzar la transformación, primero anhelaba romper su “adicción al sabor”.

“Empecé haciendo una limpieza de las papilas gustativas. Solo comí papas sin condimento durante dos semanas. Realmente me ayudó con mis antojos”, contó Dylan Wall.

Tras ello, eliminó todos lácteos, las carnes rojas y duplicó el control de su dieta diaria. Después comenzó a comer claras de huevo con dos rebanadas de tostadas para el desayuno, y pechuga de pavo o pollo con una mínima porción de arroz cargada de ensalada en el almuerzo y la cena.

Así durante todos los días, un ejercicio de la constancia. “Me tomó poco menos de un año perder 81 kilos. No entré al gimnasio hasta que perdí ese primer peso”, dijo a la agencia de noticias.

Cuando llegó el momento adecuado, Dylan Wall dio el siguiente paso: períodos de cardio que considera “la pesadilla de su existencia”. Con la práctica, aceleró el ritmo. También comenzó a abrazar los entrenamientos de la parte superior del cuerpo, sentadillas y peso muerto.

“Los últimos 20 kilos bajaron un poco más lentamente. Me tomó otro año”, comentó el ahora amante del fitness. Como una lección de autoaceptación, ha mostrado su exceso de piel porque le recuerda “un cuerpo y un cambio real” entre ingerir alimentos y nutrirse.

“Después de llegar tan lejos, todavía me queda ese recordatorio todos los días”.