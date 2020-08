EFE.

Mary Trump tiene un estrecho vínculo sanguíneo con el presidente de EE. UU., Donald Trump, pero eso es lo único que tienen en común. La sobrina del mandatario cree que el país se encuentra “al borde de un precipicio” y, como confiesa en una entrevista con EFE, duda de la integridad de las próximas elecciones.

Trump es una psicóloga clínica de 55 años.

¿Cuál es tu principal objetivo con este libro? Has mencionado en él que crees que es tu deber patriótico escribirlo.

Creo que en 2016, muchos de los votantes estadounidenses no tenían toda la información que necesitaban para elegir de manera responsable durante las elecciones, y creo que en parte fue por la mala cobertura que hicieron los medios de ambos candidatos.

Por razones bastante complicadas no fui capaz de hablar en 2016, pero la razón resumida es que no creo que hubiera cambiado nada. No había planeado escribir un libro y no tenía ni idea de que Donald se iba a presentar a la presidencia o que le fueran a nominar, y para entonces desde luego hubiera sido demasiado tarde. (...)

Pero ahora siento que tengo algo concreto que señalar, y creo que este país está en el precipicio, ante algo muy malo si Donald se queda en el Despacho Oval otros cuatro años. Así que, sí, me siento responsable de ayudar a la gente a entender qué es lo que le pasa, si es que eso es posible. Y espero que marque la diferencia.

Pese a todo lo que está pasando en EE. UU., ¿crees que hay una probabilidad de que Donald Trump gane las elecciones de este año contra pronóstico, como ya lo hizo en 2016?

Me preocupa, pero no porque la gente quiera que siga en el Despacho Oval, sino que me preocupa porque él ya está haciendo trampas. Está menoscabando la confianza de la gente en el resultado de las elecciones, básicamente está tratando de destruir el Sistema Postal de EE. UU. para que la gente no pueda votar por correo en mitad de una pandemia. En estos momentos, son cosas como las que pasan en películas distópicas malas de ciencia ficción.