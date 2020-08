Bill Gates aseguró que EE. UU. no volverá a la normalidad tan pronto

El presidente de Microsoft, Bill Gates, dijo que para finales del año 2021 Estados Unidos podría salir de la pandemia, pero probablemente otros países se tardarían un poco más en regresar a la normalidad.

También, dijo que la creación de las vacunas para paliar los contagios del coronavirus es un “parche” que creará la inmunidad a corto plazo.

“Para el mundo rico, deberíamos ser capaces de acabar con esto (el COVID-19) para finales de 2021, y para el mundo en general para finales de 2022”. “La respuesta más fuerte probablemente vendrá de la subunidad de la proteína. Con tantas compañías trabajando en ello, podemos permitirnos bastantes fracasos y aun así tener algo de bajo costo y larga duración”, detalló Gates.

En una entrevista para Wire, Gates dijo que es una de las razones por las que EE. UU. no va salir todavía de la pandemia es porque sus pruebas son “una basura”.

“La mayoría de las pruebas de coronavirus en EE. UU. son un desperdicio, completamente basura”.

Destacó que aunque las personas quieran volver a sus trabajos, una prueba que entregue los resultados un día es la última solución para acabar con la pandemia de manera rápida.

“Esto significa que los negocios deben estar preparados para la realidad de que la vida no va a volver pronto a la normalidad. Bueno, creo que está bastante claro que la vida nunca va a volver a lo que todos pensábamos que era normal. Si aún no lo has hecho, es hora de empezar a averiguar cómo es la normalidad para que tu negocio siga adelante”, aseguró en su columna en INC, Jason Aten, después de escuchar atentamente a Gates.

La OMS pidió un financiamiento urgente para el dispositivo internacional creado para acelerar el acceso a las herramientas para luchar contra la COVID-19, el denominado “Acelerador ACT”, que pretende garantizar a todos los países el acceso a los test, tratamientos y vacunas.

“Consideramos que el mundo deberá gastar al menos 100.000 millones de dólares para nuevas herramientas, en particular para todas las nuevas vacunas que se desarrollen. La primera necesidad y la más inmediata es de 31.300 millones de dólares para el Acelerador ACT”, aseguró el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa por videoconferencia.