Hombre rescata a perro atrapado en un auto durante ola de calor en Inglaterra

Un acto que fue calificado como heroico se vivió en Inglaterra, cuando un hombre no dudo y rescató a un perro que se encontraba encerrado dentro de un automóvil, el cual estaba estacionado en un supermercado del archipiélago europeo.

El hecho se produjo en Berkshire, al sudeste del país. Un transeúnte se percató que dentro de un vehículo se encontraba un perro jadeando a causa de los 34° de temperatura y dio aviso a las autoridades y al personal del supermercado para que la dueña de la mascota pudiera abrir el auto.

Con el paso de los minutos y al no aparecer el propietario, una de las personas que se encontraba en el estacionamiento tomó un hacha y rompió una de las ventanas de la unidad para poder rescatar al perro yorkshire terrier, el cual fue llevado a un veterinario por efectivos policiales cuando llegaron al lugar.

La dueña del animal y del auto estacionado recibió una advertencia y se le permitió marcharse del lugar.

Durante la época del verano en Europa y en otras partes del mundo se presentan este tipo de situaciones que ponen en peligro la vida de las mascotas.

Los perros no pueden regular su calor corporal debido a que no poseen la capacidad de sudar. Haciendo que puedan deshidratarse con mayor facilidad. El tener las ventanas abiertas del vehículo no es de utilidad si se pretende dejar a un perro dentro de un automóvil.