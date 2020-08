“Putin me quiere muerto”: antiguo jefe de agencia rusa que destapó fraude por dopaje [VIDEO]

Grigory Rodchenkov, antiguo jefe de la agencia rusa antidopaje, destapó las presuntas irregularidades en el deporte de Rusia y ahora vive temeroso por su seguridad, a tal punto que brindó una entrevista con la cabeza cubierta por un pasamontañas negro y lentes oscuros.

“Son mis medidas de seguridad porque enfrento amenazas físicas para ser asesinado”, declaró Rodchenkov el lunes 10 de agosto entrevistado por la agencia The Associated Press. “Y quiero vivir”, apostilló.

PUEDES VER: Informe del Gobierno ruso contradice a Putin y alerta que la vacuna anunciada no es segura

Rodchenkov, quien vive desde hace cinco años con nueva identidad en Estados Unidos, puso al descubierto un escándalo que llevó a la Agencia Mundial Antidopaje a suspender a Rusia durante cuatro años de todo evento deportivo mundial.

Una sanción que iba a dejar a los rusos fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados un año debido al coronavirus, y que provocó el pronunciamiento del presidente Vladimir Putin en rechazo.

“Putin, él es bastante lógico. Separa a la oposición en dos grupos: enemigos (...) traidores”, aseguró Rodchenkov, quien ofreció una entrevista desde un lugar no revelado. “Yo caigo en la categoría de los traidores y todos los traidores deberían ser decapitados, suprimidos, muertos. Así que no hay duda de que me quiere muerto”.

PUEDES VER: Rusia iniciaría producción de vacuna en América Latina

Rusia sostiene que las acusaciones tienen motivaciones políticas y ya recurrió la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por su sigla en francés). Sin embargo, la autobiografía ‘The Rodchenkov Affair: How I Brought Down Putin’s Secret Doping Empire’ (‘El caso Rodchenkov. Así tumbé el imperio secreto de dopaje de Putin’) dice lo contrario.

Cronología con las principales fechas del escándalo de dopaje en Rusia. Infografía: AFP

De momento ningún deportista ruso está autorizado a participar en la magna cita olímpica, ni siquiera bajo bandera neutral. Solo podrán competir si logran demostrar que no formaban parte del sistema de dopaje estatal del que señalan a Rusia.

“Para mí, era el fin del control antidopaje (...). Si nosotros podemos hacerlo, ¿por qué otros no?”, apuntó Rodchenkov. “El deporte forma parte de la política de Putin y de mostrarle a Occidente lo buena que es Rusia”.

Precisamente, en la semana en que se registró la vacuna rusa contra el coronavirus, Rodchenkov fue tajante: “No es posible confiar en Rusia. Uno no puede confiar en las autoridades que certifican, y no se puede permitir que los laboratorios (antidopaje) reanuden sus actividades en el futuro previsible”.