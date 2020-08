El Día del Zurdo es una fecha que no pasa desapercibida en el mundo. El dicho popular reza que “no hay zurdo malo”, pero más preciso sería decir que no hay una persona zurda que no haya sido importante en el mundo.

Decenas de grandes personajes, ampliamente destacados y recordados en lo suyo, integran la extensa lista de los zurdos más relevantes de todos los tiempos. En esta nota conmemoraremos solo a los diez más ilustres y sobresalientes, cuyos nombres están o pronto estarán en los libros de historia.

Leonardo Da Vinci

Artista, pintor, inventor, pensador, un ser humano que rompió esquemas en su época y figura principal de la corriente del Renacimiento. Leonardo Da Vinci (1452-1519) se caracterizó por sus creaciones artísticas cuyo estilo era fielmente similar a lo natural.

Desde el lado de la ciencia, Da Vinci concibió inventos totalmente revolucionarios para el siglo XV, ideas que muchos años más tarde pudieron materializarse con éxito como la primera ‘máquina voladora'. Un aspecto curioso de Leonardo Da Vinci fue que, además de ser zurdo, tenía la habilidad de escribir ‘al revés‘.

Marie Curie

Marie Curie (1867 - 1934) es una de las mujeres científicas más importantes de la historia. Gracias a sus estudios sobre la radioactividad como un instrumento para la medicina es que le debemos gran parte de los artefactos más usados en los hospitales modernos

Además, fue una pionera de la física, tanto a nivel teórico como educativo, debido a que fue una de las primeras mujeres que impartió clases en una universidad al respecto en una época donde se resistía la presencia femenina en las aulas.

Ganó dos veces el Premio Nobel: en Física (1903) por sus estudios sobre la radioactividad, el cual compartió con el descubridor inicial Henri Becquerel; y en Química (1911), por la misma materia, pero bajo otra óptica.

Albert Einstein

Albert Einstein es quizás el físico matemático más importante y representativo del siglo XX. Más allá de ser una eminencia de las ciencias, su contribución trascendió porque ayudó a cambiar el paradigma de la gente sobre los científicos, debido a que se volvió un icono de la cultura popular en el mundo.

Dentro de los grandes legados de Einstein para la humanidad, sin duda el más famoso es su ecuación sobre la equivalencia entre masa y energía, la famosa “E=mc2″.

Bill Gates

William Henry Gates, mejor conocido por todos como Bill Gates (1955), es uno de los empresarios informáticos más importantes del mundo. Es el fundador de Microsoft, la empresa que le abrió las puertas de la computación a la gente común y corriente, que no era una experta de la materia.

Unas de las grandes introducciones a la computación casera, de las que es responsable, fue con la creación del sistema operativo MS-DOS, la introducción del mouse como parte del hardware básico y, cómo no, el sistema operativo Windows, muy presente hasta la actualidad.

Napoleón Bonaparte

Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, también fue zurdo y su huella histórica le hace acreedor a estar en esta lista. El todopoderoso general logró la primera gran expansión del país galo en Europa continental.

Es recordado por sus grandes triunfos en los campos de batalla, lo que le valió ser considerado como uno de los mejores estrategas militares de la época y de todos los tiempos.

Diego Armando Maradona

El ‘Pibe de oro’, el ’Pelusa’, o simplemente Diego Armando Maradona (1960), es uno de los exfutbolistas más destacados de la historia. Campeón con Argentina en el mundial México 86.

La FIFA lo designó como el ‘mejor futbolista popular del siglo XX’ y es considerado por miles como el ‘mejor jugador de fútbol de la historia', junto a Pelé y Lionel Messi. Además de ser el autor de dos goles históricos: la ‘mano de Dios’ y el drible contra los ingleses.

Winston Churchill

Winston Churchill (1874 - 1965) fue uno de los políticos más determinantes de la historia contemporánea. Su papel como primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial fue clave para crear un espíritu de resistencia en el pueblo y las fuerzas armadas británicas, sobre todo cuando su país quedó como único opositor a la Alemania Nazi, en tiempos donde todavía no era segura la victoria de los ‘Aliados’ sobre el ‘Eje'.

Pese a que algunas de sus políticas de Estado fueron criticadas a lo largo de su gobierno, como la llamada ‘hambruna de Bengala’ de 1943, es recordado como uno de los hombres más influyentes del Reino Unido de todos los tiempos.

Simón Bolívar

El libertador Simón Bolívar (1783 - 1830) fue figura clave para la emancipación de Sudamérica del poderío español. La presencia y mando del general militar y político venezolano fueron piezas clave para sellar la independencia del continente en la batalla de Ayacucho.

Además, Bolívar es el responsable de fundar las repúblicas de la Gran Colombia (hoy Colombia, Venezuela y Ecuador) y Bolivia, denominada así por los ciudadanos del antiguo Alto Perú en su honor.

Charles Darwin

El naturalista inglés Charles Darwin (1809-1882) es célebre por ser el autor de ‘la teoría de la evolución’, una de las conjeturas más aceptadas sobre el origen de nuestro pasado como seres humanos y la que es actualmente la base de la síntesis evolutiva moderna.

Darwin planteó en su obra ‘El origen de las especies’ que la selección natural, o sea la adaptabilidad y resistencia de un ser en el medio ambiente frente a otros seres, era el criterio determinante para que una especie sobreviviera y pudiera evolucionar. No fue hasta 1930 que este postulado ganó consenso en la comunidad científica.

Hans Christian Andersen

El escritor danés Hans Christian Andersen (1805-1875) es uno de los cuentistas más renombrados de la literatura mundial. Es autor de algunos de los relatos infantiles más famosos como ‘El patito feo', ‘La sirenita’, ‘La reina de las nieves', ‘El soldadito de plomo‘, entre otros.

Pese a que originalmente varios de sus más de doscientos relatos no eran tan inocentes a cómo se le conocen hoy en día, su obra fue y sigue siendo ampliamente celebrada en todo el mundo.