México dice que no busca lucro con la vacuna, solo “garantizar que Latinoamérica tenga acceso” [VIDEO]

El Gobierno de México aseguró este jueves 13 de agosto que el acuerdo con la Universidad de Oxford, la farmacéutica AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim, para producir la vacuna contra el coronavirus junto a la Argentina, no tiene intereses lucrativos.

“El propósito no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso a esta vacuna”, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard. “La cadena de producción es latinoamericana con una transferencia de tecnología”, agregó.

En la acostumbrada conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el canciller precisó que en su país “se hace el terminado y se distribuye a América Latina y el Caribe”.

En ese sentido, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que en México el acceso a la vacuna contra la enfermedad COVID-19 “será universal y gratuito”. Un día antes el mandatario argentino Alberto Fernández anunció que entre tres y cuatro dólares costaría por dosis.

“Será universal y gratuita porque es la disposición del Gobierno de México”, subrayó. Mientras que el jefe de Estado adelantó citado por la revista Forbes que la “gente pobre” también podrá acceder a la vacuna.

“Van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna, y no debe de haber preocupación por la gente pobre, tiene garantizada la vacuna la gente más humilde, la gente más pobre y no se va a quedar al final. Como siempre lo he dicho, por el bien de todos, primero lo pobres”, enfatizó.

Fase de desarrollo de las principales vacunas. Infografía: La República

Mediante un comunicado AstraZeneca informó que si los ensayos clínicos de la vacuna de Oxford, actualmente en fase 3, son exitosos, iniciarán los envíos a América Latina en el primer semestre de 2021. Se prevé que sea entre 150 y 250 millones de dosis.

La firma reiteró lo que ya había dicho Fernández, el pacto incluye a todas las naciones de la región latinoamericana, con excepción de Brasil, que será cubierto por el acuerdo que la farmacéutica suscribió con el Gobierno brasileño recientemente.