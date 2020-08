China: hombre que superó la COVID-19 volvió a dar positivo cuatro meses después

Un hombre dio positivo por segunda vez a la COVID-19 cuatro meses después de haber superado a la enfermedad, según informó la Comisión Municipal de Salud en Shangai (China). El anuncio se produjo luego de que las autoridades anunciaran que una anciana de la provincia de Hubei fue diagnosticada con el coronavirus por segunda vez en seis meses.

El paciente de 68 años de la provincia de Jilin viajó con su esposa a Shanghái el 9 de agosto para buscar atención médica en el Hospital Zhongshan. Sin embargo, al realizarle la prueba del coronavirus SARS-CoV-2 dio positivo nuevamente, por lo que los médicos lo calificaron como un caso asintomático y lo enviaron a un hospital donde permanece en cuarentena, informó Daily Mail.

Su esposa y otros 23 contactos cercanos también fueron sometidos a aislamiento, pese a dar negativo a las pruebas de ácido nucleico. En abril, el hombre había sido diagnosticado como caso confirmado de COVID-19 proveniente del extranjero.

El paciente de 68 años viajó a Shanghái y al realizarle la prueba del coronavirus dio positivo nuevamente. (Foto: Daily Mail)

Actualmente, no ha habido casos científicamente probados de que a alguien se le haya detectado dos veces el virus. No obstante, algunos médicos dicen que no es raro que partes de virus sigan circulando incluso después de la recuperación.

Los científicos aún no saben con certeza si las personas pueden contraer COVID-19 más de una vez o si se vuelven inmunes tras su primera infección. Las pruebas han demostrado que muchas personas que se recuperan tienen anticuerpos, que pueden producir inmunidad en el futuro, pero no se sabe si hay suficientes.

El médico y profesor Karol Sikora, asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó que “solo un 10 % de las personas infectadas con el coronavirus desarrollan anticuerpos”. Esto significa que es difícil medir si podrían combatirlo inmediatamente, de volverse a infectar.

Debido a que los expertos solo conocen el coronavirus desde hace siete meses, no ha habido tiempo suficiente para estudiar si las personas desarrollan inmunidad a largo plazo.