“La abracé y la saqué del puente”: policía leyó la Biblia a una joven y evitó que se suicide

Un angustiante momento se vivió en el puente de Cavalcanti en ciudad del Este (Paraguay), una mujer cruzó la valla y estuvo a punto de lanzarse al vacío cuando en la escena apareció el suboficial Juan Osorio del Grupo Especial de Operaciones.

El agente se acercó despacio e intentó conversar con la mujer en medio de un clima de máxima tensión. Ella le explicó que la muerte de su hija hace seis meses le provocó un dolor que aún no logra sanar y le cuesta encontrar un sentido a la vida, según el diario paraguayo Extra.

Transcurrió media hora desde que la mujer se desahogó con el policía, pero continuaba parada en el filo de un abismo. Entonces Osorio confió en su último recurso, sacó la Biblia de su bolsillo que siempre lleva como un amuleto, tras vivir una situación límite en un allanamiento, y le comenzó a leer un versículo.

“Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra”, leyó el suboficial de 33 años y logró conmoverla hasta las lágrimas.

Luego de varios minutos tensos, una voluntaria empezó a conversar con la mujer, es ahí que el policía aprovechó la distracción y en movimiento rápido la abrazó y la sacó del puente, contó el agente muy emocionado.

“Siempre llevo mi biblia desde que me balearon en un allanamiento. Elegí el capítulo 1 versículo 51 del libro de Juan, porque lo leí ya antes. Y en ese momento parecía tener explicación de que Dios estaría con ella, eso le dije”, contó el agente al diario Extra.

Tras la difusión del video en las redes sociales, Osorio recibió innumerables elogios por su valiente accionar, y resaltó que en sus 13 años de carrera nunca había vivido una experiencia similar.

“Yo le hablaba y mi cerebro calculaba lo que podía suceder. Yo temblaba y mis manos sudaban, si le agarraba y se soltaba, iba a ser mi culpa. Me cuestioné del porqué estaba yo ahí”, relató.

El suboficial Juan Osorio del Grupo Especial de Operaciones. Foto: Difusión

Respecto a la noble acción del policía, el comisario Reinaldo Téllez, jefe de la comisaría 1era, resaltó un rol importante que cumplen y que a veces es olvidado. “Somos un poco de todo, no solo en los casos de intento de suicidio, también en los problemas familiares, a veces el policía hace ese trabajo de contención. Eso en las estadísticas no figura, pero no deja de ser importante ese trabajo”, finalizó.