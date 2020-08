Laboratorios internacionales dudan de la eficacia de la vacuna rusa

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprobó en una rueda de prensa la vacuna que servirá para combatir la pandemia del coronavirus (COVID-19). Dijo que una de sus hijas ya había sido inoculada con una dosis para intentar mostrar la efectividad del medicamento.

Putin destacó que “había tenido un poco de fiebre”, pero que era “normal” luego de aplicar la vacuna. Sin embargo, este martes 11 de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la aceleración de los procesos no debería poner en riesgo la seguridad de las personas.

Rusia otorgó un registro condicional a la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya de Moscú para ampliar el uso en civiles. Hasta principios del mes de agosto, menos de 100 de personas ya habían recibido la vacuna contra el coronavirus y su uso fue generalizado como peligroso, señaló la Asociación de Organizaciones de Ensayos Clínicos en una carta enviada el lunes al ministro de Salud del país, Mikhail Murashko.

“¿Por qué todas las compañías cumplen las normativas, pero las rusas no? Las normativas para realizar ensayos clínicos están escritas con sangre. No se pueden violar”, dijo por teléfono la directora ejecutiva de la organización, Svetlana Zavidova. “Esta es una caja de Pandora y no sabemos qué les ocurrirá a las personas que hayan recibido una vacuna no probada”.

La vacuna de Gamaleya comenzó las pruebas de fase 3 la semana pasada. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, dijo que esperaba que se registre pronto la vacuna, mientras que otros de sus adjuntos señalaron que probablemente la producción comience la semana que viene.

Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, manifestó en conferencia de prensa en Ginebra que las vacunas deben pasar por todas las etapas de prueba antes de obtener la licencia.