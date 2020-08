Amputan pierna de enfermera luego de ignorar el dolor para atender a pacientes con COVID-19

Sin comprender la razón de sus dolores en la pierna y con el objetivo de ayudar a los pacientes con coronavirus continuó trabajando, pero luego los doctores le explicaron que se trataba de un tumor. El increíble caso se registró en Reino Unido.

La enfermera Sette Buenaventura, de 26 años, continuaba su larga jornada de trabajo cuando sintió un dolor punzante en la pantorrilla derecha, pero lo ignoró pensando que se trataba por las 12 horas de continua labor.

PUEDES VER: Condenan a muerte a un cantante por blasfemar contra el profeta Mahoma

“Estuvimos allí cada hora para ayudar a cualquiera que nos necesitara, me dio un gusto real ese nivel de compromiso”, afirmó la joven a la BBC. Ella añadió: ”Así es trabajar en los hospitales: te olvidas de tus propios dolores porque estás ocupado ayudando a otras personas, lo cual me encanta hacer. Pero todo tiene un costo”.

No obstante, al poco tiempo el dolor se hizo insoportable, generándole dificultades para caminar. Fue así que acudió a un médico del hospital Salford Royal, Greater Manchester, Reino Unido, para que la revisara.

Tras realizarse varios análisis, los doctores le confirmaron que los dolores se debían un sarcoma, un tumor que se produce en los huesos y en los tejidos blandos. El mal se había extendido durante las últimas semanas.

Asimismo, los especialistas le informaron que el tumor canceroso había aumentado al "tamaño de una pelota de golf", lo cual era una situación delicada y que debían amputarle la pierna o perdería la vida.

PUEDES VER: Argentina inicia los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus

"Cuando me dijeron que me tenían que quitar la pierna, me molesté mucho, pero como no tenía tiempo para pensar en eso, simplemente me puse manos de los doctores", narró la joven.

Tras la operación, la enfermera ahora se encuentra libre de peligro y se mantiene en buen estado de salud. Además, le fue otorgada una prótesis de pierna para que inicie con sus terapias y pronto vuelva a hacer lo que la apasiona: salvar vidas.

“Creo que es realmente importante para cualquier persona con un dolor persistente ir a que lo revisen”, aconsejó. Luego, concluyó: “Si hubiera captado esto antes, probablemente ahora estaría en una posición diferente”.