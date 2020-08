Un nuevo caso de violencia de género se registró en España. Un hombre fue detenido luego que agrediera a su pareja en plena vía pública, tal como denunciaron los testigos que trataron de ayudar a la mujer.

De acuerdo a la información publicada por el medio español La Voz de Galicia y compartido por RT, un hombre con iniciales J.M.R.S, de 44 años, fue interceptado en la avenida de Ramón Nieto de Vigo debido a las denuncias de agresión hacia la mujer que lo acompañaba.

Cuando el sujeto estaba siendo intervenido por la Policía, este los reprochó y justificó diciendo “es mi mujer, no me puedo creer que por darle dos patadas me vayan a detener”, según mencionó el medio.

En tanto, uno de los agentes habló con la víctima y detalló lo que había pasado. Su pareja y ella habían comido en casa de unos amigos. Tras abandonar la vivienda, el hombre empezó a golpearla.

Los testigos denunciaron al hombre que agredió a su pareja mientras se encontraba en la calle. Foto: referencial.

Asimismo, las autoridades recopilaron los testimonios de los transeúntes, quienes contaron que el hombre la agredió contra la reja de un bar. Al intentar defenderla, llamaron a la Policía.

Por su parte, la víctima agregó que no era la primera vez que su pareja la agredía, pero tampoco había presentado denuncias al respecto. El caso viene siendo investigado.