“Es un deber moral”: Boris Johnson fija fecha para el retorno a clases, pese a la COVID-19

El primer ministro británico, Boris Johnson, considera un “deber moral” y una “prioridad nacional” el regreso de todos los niños del Reino Unido al colegio este setiembre, tras permanecer encerrados en sus casas por la pandemia de la COVID-19.

Como se recuerda, el Gobierno cerró en marzo las escuelas británicas para todos los alumnos, lo que obligó a los docentes a impartir clases vía virtual. Pero en junio, el Ejecutivo optó por el retorno a clases entre los más pequeños y adolescentes que tenían que rendir unas pruebas importantes del sistema educativo del país en 2021.

Ante la inquietud por la pérdida de clases, el primer ministro escribió un polémico artículo en el dominical The Mail on Sunday. En el texto resaltaba como “prioridad nacional” el regreso de los alumnos a las aulas en setiembre, pese a que la pandemia del Coronavirus aún no está erradicada.

“Esta pandemia no está superada y ninguno de nosotros se puede permitir sentirse confiado. Pero ahora que sabemos lo suficiente para reabrir las escuelas a todos los niños de manera segura, tenemos un deber moral de hacerlo”, sostuvo.

“Mantener nuestras escuelas cerradas un momento más de lo absolutamente necesario es socialmente intolerable, económicamente insostenible y no se puede defender moralmente”, escribió Johnson y reiteró que la amenaza del virus es muy baja para los niños.

Boris Johnson recibe apoyo

Anne Longfield, la llamada ‘comisaria de los niños’ en Inglaterra, enfatizó la semana pasada que las escuelas británicas solo deberían cerrar en caso se produzca un rebrote de la COVID-19.

Asimismo, la autoridad mencionó que los niños necesitan educación y los colegios deberían ser “los primeros en abrir y los últimos en cerrar”, según EFE.

El coronavirus en Reino Unido ha dejado a su paso 46.566 muertes y más de 309.763 infectados. Sin embargo, lo crítico es que en un día (8 de agosto) se han registrado 758 contagios.