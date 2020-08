A través de su editorial dominical del semanario Desde la Fe, titulado “¿Cuántos muertos más?”, la iglesia católica mexicana sostuvo que si la pandemia de la COVID-19 no cede en este país es porque la sociedad no quiere, no colabora y se ha mostrado egoísta.

La Arquidiócesis de México criticó la actuación de la sociedad ante la emergencia sanitaria que ha cobrado la vida de más de 52.000 personas. “Ya no hay pretextos, si la pandemia no cede es porque, como sociedad, no queremos que ocurra”.

“Existe una gran responsabilidad en las omisiones, las excusas, la ignorancia y el egoísmo” de no asumir “el cuidado del otro”, se leyó en el texto. Y agregó: “Aún no hemos entendido que los muertos, son nuestros muertos, tuyos y míos, y esa es una realidad ineludible”.

Catedral Primada de México. Foto: David Ramos/ ACI Prensa.

Hasta el sábado, las autoridades de Salud de México informaron a la población que el país registraba 52.000 muertes y 475.902 contagios desde el inicio de la pandemia, según EFE.

Por último, la Iglesia recordó que el jueves 6 de agosto, con 50.000 muertos por coronavirus, México se ubicó “tristemente” en el tercer lugar a nivel mundial en número de personas fallecidas, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil.

Tras esas lamentables cifras, la Iglesia pidió la reflexión: “¿Hemos acatado los cuidados necesarios?, ¿hemos impulsado un estricto control sanitario en nuestra casa y trabajo?, ¿hemos evitado las reuniones, fiestas y visitas innecesarias?”.