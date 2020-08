Al momento de buscar pilotos a su servicio, los narcotraficantes de México prometen salarios que ni en sueños ganarían en el mercado laboral legítimo y menos en un día, ya que ofrecen por un vuelo un pago de hasta 180.000 dólares.

Dicha cantidad contrasta con lo que un piloto de una aerolínea comercial obtiene al mes: 800 dólares, es decir, 222 veces menos que lo prometido por los reclutadores de los cárteles, reveló Infobae México.

Los avisos de las ofertas laborales involucradas con la delincuencia organizada se realizan en las bolsas de trabajo como cualquier otro anuncio de empleo.

“Empresario solicita: 4 pilotos y copilotos. Al piloto se le paga 180.000 dólares por vuelo. Al copiloto 120.000 dólares por vuelo. Contratación inmediata. Son viajes a Venezuela y/o Panamá, están allá nada más una hora, el mismo día van y regresan. Solamente llevan dos o tres personas familiares de quien contrata. Regresan con carga. Salen de Monterrey, Celaya, Tabasco, Toluca. Se les paga el vuelo de donde estén, a Monterrey”, indica un anuncio compartido por un aviador a Infobae México.

En diálogo con el medio, el piloto, que pidió no revelar su identidad, manifestó: “Son sueldos que se me hace muy altos, tal vez sea sólo para enganchar, supongo que no les cumplen”.

El crimen organizado utiliza también las redes sociales para buscar a los profesionales que manejen el tipo de aeronaves que usan para llevar sus mercancías, cuenta el periodista Carlos Loret de Mola.

Además, hay comisiones de 10.000 dólares para aquellos que ayuden a contactar a pilotos y copilotos que se atrevan a aceptar el trabajo.

“Muchas veces te ponen aviones viejos, casi inservibles, que en el mercado casi se venden por tonelada, y te piden que los aterrices en carreteras, en caminos rurales, en milpas aplanadas… así que si no te mata el gobierno o te matan los narcos porque no quieren testigos, te matas en el avión”, expresó el aviador que rechazó la oferta del narcotráfico al comunicador mexicano.

“Tienen el mismo modus operandi: aterrizan en carreteras y queman los aviones”, añadió.