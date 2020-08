El presidente del BID debe ser latinoamericano

En el contexto en el que el presidente Donald Trump pretende que, por primera vez, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sea un norteamericano, este artículo plantea con claridad la inconveniencia de esa decisión, el cual fue escrito por seis importantes líderes de opinión de Estados Unidos, tres de ellos republicanos y tres demócrata: George Shultz (ex secretario de Estado de Estados Unidos), Thomas F. McLarty, ex jefe del Staff de la Casa Blanca y enviado especial para las Américas), Carla A. Hills (exrepresentante comercial de EE.UU), Robert B. Zoellick (ex presidente del Banco Mundial, ex representante comercial de EE.UU., y exsecretario de Estado Adjunto), Abraham Lowenthal (Presidente emérito del Consejo del Pacífico de Política Internacional), y Nelson W. Cunningham (ex asesor especial del presidente).

A medida que las instituciones multilaterales intentan responder a los desafíos globales sin precedentes de la actualidad, uno que ya funciona bien es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Establecido en 1959 y con sede en Washington DC, el BID es ampliamente reconocido por su importante papel en el apoyo a los esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad en América Latina de manera sostenible y facilitar la cooperación económica interamericana.

Sin embargo, el esfuerzo sin precedentes del presidente Trump para colocar a un estadounidense en la presidencia del BID corre el riesgo de alienar a la región y politizar esta exitosa institución. Sesenta años de tradición —de liderazgo latinoamericano del BID— no deberían ser revocados en las elecciones presidenciales del Banco, actualmente programadas para mediados de septiembre.

Como la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo de nuestro hemisferio, el BID canaliza alrededor de US$12 mil millones al año en préstamos a países de América Latina y el Caribe para apoyar proyectos bien revisados en infraestructura, modernización del estado, educación y programas sociales.

Anualmente, el BID financia más proyectos en América Latina que cualquier otro banco de desarrollo multilateral, incluido el Banco Mundial, y ha construido relaciones y una reputación de resolución de problemas y asociaciones público-privadas que contribuyen de manera importante al desarrollo de la región.

La importancia del Banco, por otra parte, debería ser aún mayor en el futuro, ya que América Latina enfrenta el triple golpe de COVID-19 (con el 28% de las muertes del mundo hasta ahora), la mayor desaceleración económica de cualquier región en desarrollo (proyectada como negativa crecimiento este año del 9,4%), y grandes trastornos sociales en muchos países, alimentados por la profunda frustración de la clase media que regresa a la pobreza y la precariedad.

Ese es el contexto para la nominación sin precedentes de la administración Trump, este mes, de un ciudadano estadounidense, un asistente de la Casa Blanca, para servir como el quinto presidente del BID, y el primero de los Estados Unidos.

El anuncio sorpresa de Estados Unidos ha provocado una tormenta de reacciones negativas en América Latina. Cinco presidentes latinoamericanos recientes: Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Ernesto Zedillo de México, Ricardo Lagos de Chile, Juan Manuel Santos de Colombia y Julio Sanguinetti de Uruguay, todos estadistas sobresalientes y cálidos amigos de los Estados Unidos, emitieron una fuerte declaración de oposición. Justo esta semana, el presidente conservador Sebastián Piñera de Chile pidió un retraso en las elecciones hasta 2021. Y la Unión Europea está presionando a sus países miembros que son accionistas del BID también para apoyar un retraso.

El gobierno de Trump está presionando a los gobiernos latinoamericanos para que avancen en septiembre y apoyen la nominación, colgando la zanahoria de la próxima renovación de capital del Banco y blandiendo el palo de retener el alivio posterior a la pandemia, en un esfuerzo por asegurar los votos. Sin embargo, la oposición a esta nominación está aumentando, especialmente en Argentina, México y Perú, con Chile ya anunciado.

No se trata del nominado del presidente Trump, que aporta antecedentes relevantes en asuntos económicos, financieros y exteriores, aunque a diferencia de los presidentes actuales y pasados del BID, no se ha desempeñado como ministro de gabinete y no aportaría esa seriedad.

Pero la principal objeción a su nominación es que hace caso omiso de un compromiso y una práctica de 60 años, iniciados bajo los auspicios del presidente Eisenhower, siempre que el Banco tenga su sede en Washington, su presidente sea latinoamericano y su vicepresidente ejecutivo (COO) sería ciudadano estadounidense. Esta fórmula ha funcionado bien durante seis décadas, años en los que los países de América Latina han aumentado su contribución de capital y su sentido de propiedad, y han hecho que los préstamos y programas del Banco sean cada vez más efectivos.

Estados Unidos es el mayor contribuyente y accionista del BID, pero la decisión del presidente Eisenhower de aceptar el liderazgo latinoamericano del banco es coherente con el enfoque tradicional estadounidense de posguerra a las organizaciones multilaterales que defendió (influya sí, pero uno) dominación del país, no.

Algunos pueden pensar que el esfuerzo sin precedentes de la administración Trump para colocar a un estadounidense en la presidencia del BID es una forma de contrarrestar la creciente influencia china en América Latina. Sin embargo, la forma correcta de contener la influencia china no es secuestrar a una institución multilateral exitosa, sino más bien reforzar una cooperación interamericana significativa para satisfacer las necesidades económicas y sociales. Nombrar a un estadounidense como jefe del BID poco antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. Corre el riesgo de marginar y politizar la institución, además, si los votantes de EE.UU. Establecen una nueva dirección en noviembre.

La pandemia ha retrasado o virtualizado muchas reuniones multilaterales. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, por ejemplo, pospuso su reunión anual debido a la pandemia. El BID pospuso su reunión anual de septiembre por seis meses por la misma razón. También debería diferir hasta marzo de 2021 la votación para elegir a su nuevo presidente. Ese es el paso prudente.

Y en ese momento, el gobierno de EE. UU., ya sea liderado por el presidente Trump o el presidente Biden, debería volver a la norma establecida de que el presidente del BID sea latinoamericano. Si no está roto, no lo arregles.