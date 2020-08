Fiscal de Argentina considera que las mujeres deben portar armas para defenderse

Un fiscal de Argentina, identificado como Santiago Terán, brindó unas declaraciones que generaron controversia en torno a la violencia hacia las mujeres.

En una entrevista que brindó para C5N, Terán manifestó lo siguiente a la periodista que se encontraba en los estudios: “A ver, a mí me gusta dialogar y que no me atropellen. Soy paciente. Yo te voy a hacer una pregunta personal, Lucila. ¿Vos estás casada? Imagínate que el tipo que está con vos es un violento, y la única oportunidad que tienes para salvarte es un arma. Tu vida o la de él, elegí, ¿vas al cementerio o lo matas?”

A pesar que la mujer intentó responder su cuestión, el fiscal manifestó: “Conmigo no te vas a hacer la torita”.

Asimismo, el fiscal ya se había pronunciado a favor de esta postura en una entrevista radial que le realizaron cuando mencionó: “Cuando el sujeto está dispuesto a matarte, no hay ninguna barrera que lo frene, solo un tiro en la cabeza, y ese tiro lo va a tener que disparar la mujer cuando el sujeto vaya a buscarla”.

El hombre enfatizó que es importante que en Argentina se autorice la portación de armas de fuego a las mujeres. “Muchos van a decir que soy apologista de la violencia y, todo lo contrario, yo soy apologista de la defensa propia”, agregó.

Además, Santiago Terán indicó que las mujeres tenían que aprender artes marciales para defenderse de las agresiones.

Las declaraciones del sujeto provocaron las críticas de varios sectores de la población. El Ministerio Público Fiscal indicó, en un comunicado, que sus comentarios “fueron realizadas a título personal y no reflejan los principios y valores que rigen nuestra actuación”.