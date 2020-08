EE. UU.: se escapó de la cárcel en 1974 y descubren su escondite casi medio siglo después

Un insólito caso se registró en Estados Unidos, donde un hombre que estuvo prófugo de la justicia durante casi medio siglo y vivía con identidad falsa en una pequeña ciudad de Nuevo México fue capturado por el FBI el jueves 6 de agosto.

Luis Archuleta, de 77 años, se escapó en 1974 de una cárcel en el estado de Colorado donde cumplía sentencia de 14 años por disparar y herir en el estómago a un policía llamado Daril Cinquanta en un vecindario de Denver.

El fugitivo ocultaba su verdadera identidad bajo los nombres de Ramón Montoya y Larry Pusateri, mientras vivía en estado de Nuevo México durante los últimos 40 años, según declaró la agencia de investigación federal.

Policía herido hace 46 años fue clave en la captura

El expolicía Cinquanta sobrevivió al disparo del malhechor y pasó casi medio siglo siguiendo el rastro de Luis Archuleta hasta que una llamada le devolvió la esperanza. “La persistencia vale la pena”, acotó.

“Fue como un pasatiempo. Tenía cansado llamando a la gente y a los malos, fui a sus casas, visité a sus familiares y en la mayoría su recibimiento no fue cálido. No soy muy popular entre las familias de los malos. El 24 de junio, recibí una llamada: ‘Lo he pensado, te diré dónde está’, y esa persona me lo entregó en bandeja de plata”, sostuvo Cinquanta.

El hombre recuerda que en aquella época era un policía novato. “Parecía un mal actor, me enfrenté a él y perdí esa batalla”, según Fox31.

Archuleta será enviado a Colorado para que enfrente allí cargos por su fuga. “Esperamos que este arresto ayude a traer algo de paz a la víctima en este caso”, declaró el director ejecutivo del Departamento de Correccionales de Colorado, Dean Williams.

Por su parte, el agente especial del FBI en Denver, Michael Schneider, finalizó: “Esta detención debería enviar una señal clara a los criminales violentos en todas partes: El FBI los encontrará, no importa cuánto tiempo lleve o cuán lejos corran, y los traeremos ante la justicia”.