Una periodista de nombre Dalad Mawad publicó una foto de la redacción en donde trabajaba a través de su cuenta de Twitter luego de las explosiones en Beirut, cuando un nitrato de amonio estalló y provocó la muerte de 130 personas y más de 5.000 heridos.

Mawad, erradicada en el Líbano y quien labora para la Agencia Associated Press (AP) aseguró en el tuit, junto a la fotografía, que el coronavirus los había salvado.

PUEDES VER Mascotas perdidas tras explosión en Beirut se reencuentran con sus dueños

“El coronavirus nos salvó. Esta es nuestra oficina de AP esta mañana”, escribió la productora periodística en el perfil de su red social.

En la imagen que fue publicada se observa una redacción de noticias destruida, los paneles de vidrio de gran espesor habían volado, lo que pudo ser trágico para más de un cronista sentado frente a sus computadoras.

Debido a la pandemia del coronavirus, ninguno de los periodistas asistió a la agencia internacional, por lo que no hubo ningún herido en la explosión que ha conmovido a todo un país y cuyas grabaciones han recorrido el mundo.

“No he tenido tiempo de enfrentarlo. La gente sigue preguntándome cómo estoy. No lo sé. Continuamente estoy reportando / produciendo, entre vidas, me detengo y quiero llorar, pero simplemente no puedo. Es doloroso, pero no puedo. Mi corazón está roto. Nunca he visto a Beirut así. Nunca”, sintetizó Mawad luego de cientos de consultas respecto a cómo estaba. “Las pérdidas se estiman entre 10 mil millones y 15 mil millones de dólares. El país ya estaba al borde del colapso. No está claro cuánto apoyo y ayuda internacional se ofrecerá al sistema político notoriamente corrupto y disfuncional. La gente no tiene confianza”, concluyó en otro mensaje.

PUEDES VER Enfermera rescata a tres recién nacidos de un hospital sacudido por la explosión en Beirut

El Gobierno del Líbano agregó dos nuevos fallecidos a la lista de víctimas de la explosión del martes 4 de agosto en el puerto de Beirut y ya son 137 los muertos en la tragedia, que ha causado además más de 5.000 heridos de diversa consideración.