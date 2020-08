Michelle Obama padece “leve depresión” por pandemia e “hipocresía” de Trump

Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, aseguró que sufre una “depresión leve” por el coronavirus, las desigualdades raciales y la “hipocresía” del Gobierno del presidente Donald Trump. En su podcast personal, señaló que “no es solo la cuarentena. Es también por el conflicto racial, y ver a este Gobierno, su hipocresía, día tras día”.

El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) ha indicado que “la pandemia del coronavirus puede ser estresante para mucha gente. El temor y la ansiedad acerca de una enfermedad nueva y lo que pueda ocurrir pueden ser abrumadores, causando emociones fuertes en adultos y niños”.

Aún antes de la muerte bajo custodia policial de George Floyd, el 25 de mayo, un estudio del Centro Nacional de Estadísticas de Salud en colaboración con la Oficina del Censo, encontró que un tercio de la población de Estados Unidos mostraba síntomas de ansiedad y depresión clínica.

Las protestas que se propagaron por todo el país contra la brutalidad policial se sumaron al incremento de casos y muertes por COVID-19, el desempleo de unas 40 millones de personas, y la política errática del presidente Trump en el manejo de la pandemia.

En su podcast, la esposa del expresidente Barack Obama (2009-2017) dijo que las noticias sobre los arrestos, homicidios y la “deshumanización” de los afroamericanos han tenido un efecto deprimente en ella.

“He tenido esos altibajos emocionales en los últimos cinco meses. Esos momentos en que no te sientes como tú misma”, expresó.

“Debo decir que parte de esta depresión es resultado de lo que vemos en términos de las protestas, el tumulto racial que continúa y que ha plagado a este país desde su nacimiento”, añadió Michelle Obama, quien mencionó como ejemplos la elevada tasa de hombres negros en prisión, la desigualdad económica y la falta de acceso al cuidado de la salud.

Michelle, asimismo, mencionó las actitudes entre muchos estadounidenses cuando en el país tomó posesión su marido como el primer presidente negro.

"La reacción, por todas partes, el malestar amplio con la noción de que un hombre negro podía llegar al puesto más elevado del país. Vimos todo eso", agregó. "Vimos los indicios, vimos los nudos de horca".

Los supremacistas blancos siguen usando los nudos de horca para amedrentar a la población afroamericana como recordatorio de los tiempos en los que cientos de negros fueron linchados públicamente en Estados Unidos.

“Creo que no soy la única”, continuó Michelle Obama. “Una se despierta y escucha las noticias, una ve cómo este Gobierno ha respondido, o no ha respondido, una se despierta para otra historia de un hombre negro deshumanizado, herido o muerto, o acusado falsamente de algo”.

“Es agotador. Ha llevado a una pesadez que no he sentido por mucho tiempo en mi vida”, completó. La ex primera dama aseguró que se despierta “en medio de la noche preocupada”.

“Trato de asegurarme de que hago mis ejercicios, aunque ha habido períodos en esta cuarentena en los que me he sentido aplastada. Ha habido casos en que durante una semana o algo así he tenido que rendirme, y no ser tan severa conmigo misma. Me digo ‘¿sabes qué? No me siento con ganas de hacer ejercicio’”, aseguró.