La vacuna contra la COVID-19 desarrollada por especialistas de la Universidad de Oxford se encuentra en los ojos del mundo. Luego de aplicar el tratamiento en un diverso grupo de voluntarios, se espera que los resultados sean los más esperados.

Es así que, durante una entrevista con el periodista argentino Christian Martin, Alison, una mujer que decidió recibir la vacuna contra la nueva enfermedad el pasado 30 de mayo, señaló que hasta el momento no ha presentado efecto secundario de importancia.

“Estoy muy emocionada de estar involucrada en este proceso. Me he sentido bastante bien, no he presentado malas reacciones posteriores como tal. Además, no he tenido ningún síntoma del coronavirus, algo que es fantástico”, aseguró.

De acuerdo a lo que explicó la mujer, del que solo se conoce su nombre por seguridad, después de recibir la vacuna como parte de los ensayos, le han practicado 9 pruebas convencionales de la COVID-19 (por la nariz) y más de 7 exámenes de sangre, resultando todos negativos.

Asimismo, Alison, de 55 años, manifestó que el próximo 30 de agoto le realizarán otro test para “chequear cómo va la respuesta inmune” del tratamiento.

“En ese momento se cumplen exactamente 90 días desde que me pusieron la vacuna, que está funcionando hasta ahora. Luego tengo que regresar cuando se efectúen los 180 días”, agregó durante la entrevista con el comunicador.

Finalmente, la fémina detalló que hasta el momento la vacuna contra la COVID-19 ha demostrado resultados muy positivos en todos los voluntarios, siendo esto parte de la tercera etapa de los ensayos clínicos. El antídoto estaría disponible antes de que finalice el año, según informó la Universidad de Oxford.