En varios países en el mundo, incluidos algunos donde el coronavirus circula activamente, estudian la posibilidad de reabrir las escuelas. Sin embargo, en Israel admitieron el martes 4 de julio que esa estrategia “fue un fracaso”.

“Definitivamente no deberían hacer lo que hemos hecho”, dijo Eli Waxman, profesor del Instituto de Ciencia Weizmann y presidente del equipo que asesora al Consejo de Seguridad Nacional de Israel sobre la pandemia, citado por el diario The New York Times. “Fue un gran fracaso”.

Israel, país de de nueve millones de habitantes que fue resaltado por su gestión de la pandemia, ordenó la reapertura de escuelas e invitó a los estudiantes a volver a las aulas a finales de mayo. Pocos días después hubo contagios en un colegio y rápidamente se desató un brote.

Niños vendo mientras le hacen pruebas de coronavirus a otros estudiantes en una escuela ultra ortodoxa de Israel. Foto: AFP

El virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, se extendió a las casas de los estudiantes —en su mayoría asintomáticos— y luego a otras escuelas y vecindarios. No solo jóvenes, cientos de profesores y familiares se han infectado.

En un principio las autoridades de Israel ordenaron que los jóvenes cumplieran con las respectivas medidas de prevención contra el coronavirus, como el uso de mascarillas. No obstante, las altas temperaturas llevaron a los padres a quejarse por esta norma.

En respuesta, eximieron a los alumnos de llevar mascarillas. “Devolver a los niños a la rutina tanto como sea posible, para su bienestar emocional y pedagógico”, era uno de los objetivos, según Inna Zaltsman, una funcionaria del Ministerio de Educación.

Empero el resultado fue otro. En la escuela secundaria Gymnasia Ha'ivrit de Jerusalén, por ejemplo, se confirmaron que 154 estudiantes y 26 integrantes del personal fueron contagiados.

“En lugar de cancelar la escuela en esos días, simplemente les dijeron a los niños: ‘está bien, tienes que quedarte en la clase con el aire acondicionado encendido y quitarte las máscaras’, así que realmente no tienes ventilación”, dijo Ronit Calderón-Margalit, profesor de epidemiología en la Facultad de Salud Pública de la Universidad Hebrea-Hadassah Braun.

Gymnasia Ha’ivrit de Jerusalén se convirtió en la escuela con más casos positivos de COVID-19. “Tienes las circunstancias ideales para un brote”, sostuvo Calderón-Margalit.