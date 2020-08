Un nuevo caso de delincuencia golpea a la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Esta vez, un padre y su hijo adolescente asaltaron una barbería, lugar donde minutos antes el peluquero les había cortado el cabello.

El hecho quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento en las que se visualiza al adolescente de 11 años sacar un arma de su cuerpo para entregársela a su padre y amenazar al trabajador para que le entregue las ganancias del día.

Según informó TN, el dueño del negocio, ubicado las calles Coronel Francisco Uzal y Debenedetti, en el partido de Vicente López, Olivos, reabría luego de varios meses paralizado ante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, nunca se imaginó que el hombre y el niño al que atendía se convertirían en sus atracadores.

Uno de los trabajadores al notar que ambos personajes amenazaban con el arma su compañero reaccionó en su defensa y obligó a los ladrones a huir sin concretar el robo. “Le pegaron y el nene le daba patadas. Lo peor es que, con todas las restricciones, uno no trabaja tanto, no me iban a sacar mucho”, dijo el propietario del local a los medios.

“Nunca imaginé que eran ladrones. Pensé que eran clientes”, dijo Matías, el peluquero víctima de los facinerosos. Uno de los delincuentes identificado como Silvio “D” de 49 años le exigió el dinero de la caja, mientras que el niño le gritaba “pégale un tiro, papá”.

Los actos criminales de padre e hijo llegaron a su fin horas después cuando los descubrieron robando en otros comercios de la zona, pero solo el hombre quedó detenido. El menor abandonó la comisaría rápidamente, en cuanto llegó su madre a buscarlo.

Silvio “D” quedó a disposición del fiscal de Vicente López Gastón Larramendi. El representante del Ministerio Público pidió que la aprehensión se convierta en detención. En las próximas horas la jueza de Garantías de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, debe resolver la situación del sujeto.