El ‘Pico y placa’ para el martes 4 de agosto de 2020 cuenta con la restricción vehicular para los siguientes vehículos en Colombia: carros particulares, motos y camiones en las ciudades de Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Cali.

Horarios del pico y placa hoy martes 4 de agosto de 2020

Pico y placa hoy MARTES en Medellín 2020

Hoy, martes 4 agosto de 2020, la restricción vehicular ‘Pico y placa’ en Medellín aplica de la siguiente manera:

Pico y placa Ambiental: Medellín

El Área Metropolitana decretó el estado de prevención por deterioro en la calidad del aire en Medellín y los otros nueve municipios que pertenecen al Valle de Aburrá. Por ello, hay modificaciones en la medida ‘Pico y placa’ y ahora también aplicará para motos de 4 tiempos, camiones y volquetas.

Motos de dos tiempos: Placa terminada en: 2-3.

Horarios: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Particulares: Placa terminada en: 2-3-4-5.

Horarios: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Taxis: Placa terminada en: 6.

Horarios: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Pico y placa hoy MARTES en Bogotá 2020

Hoy, martes 4 agosto de 2020, la restricción vehicular ‘Pico y placa’ en Bogotá aplica de la siguiente manera:

Transportes de carga: Placa terminada en: TODOS.

Horarios: 6:00 a.m. a 10:00 a.m.

Servicio de transporte especial: Placa terminada en: 9-0.

Horarios: 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

Particulares: Placa terminada en: 1-3-5-7-9.

Horarios: 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

Taxis: Placa terminada en: 9-0.

Horarios: 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

Transporte público colectivo: Placa terminada en: 7-8.

Horarios: Todo el día.

Pico y placa hoy MARTES en Bucaramanga 2020

Hoy, martes 4 agosto de 2020, la restricción vehicular ‘Pico y placa’ en Bucaramanga aplica de la siguiente manera:

Motos: Placa terminada en: 1-2.

Horarios: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Particulares: Placa terminada en: 1-2.

Horarios: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Taxis: Placa terminada en: 1-2.

Horarios: 7:00 a.m. – 9:00 p.m.

Pico y placa hoy MARTES en Cali 2020

Hoy, martes 4 agosto de 2020, la restricción vehicular ‘Pico y placa’ en Cali aplica de la siguiente manera:

Particulares: Placa terminada en: 7-8.

Horarios: 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y 4:00 a 8:00 p.m.

Taxis: Placa terminada en: 9-0.

Horarios: Todo el día.

Transporte público colectivo: Placa terminada en: 8-9.

Horarios: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Pico y placa hoy MARTES en Cúcuta 2020

Motos (placa área metropolitana): Placa terminada en: 3-4. Horarios: 7:30 a.m. a 9:00 a.m. - 11:30 a.m. a 1:30 p.m. - 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Motos (placa extranjera o nacional): Placa terminada en: 3-4. Horarios: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Particulares (placa área metropolitana): Placa terminada en: 3-4. Horarios: 7:30 a.m. a 9:00 a.m. - 11:30 a.m. a 1:30 p.m. - 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Particulares (placa extranjera o nacional): Placa terminada en: 3-4. Horarios: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Taxis: Placa terminada en: 7. Horarios: 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Pico y placa hoy MARTES en Barranquilla 2020

Taxis: Placa terminada en: 7-8. Horarios: Todo el día.