Dolartoday | Dólar Monitor | El precio del dólar hoy lunes 3 de agosto de 2020 en Venezuela, según la página del DolarToday se encuentra en 268.022,76 bolívares. Las cuentas Monitor Dólar también publican sus reportes del tipo de cambio en Instagram y Twitter.

Estas son cifras del dólar paralelo, mientras que el Banco Central de Venezuela (BCV) controla los valores oficiales de los tipos de cambio en la divisa venezolana.

Dolartoday: precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar en Venezuela se ubica en Bs. 268.022,76, según DolarToday. En la siguiente tabla conoce el tipo de cambio en diversas cantidades:

5 USD Bs. 1.340.113,80 10 USD Bs. 2.680.227,60 20 USD Bs. 5.360.455,20 50 USD Bs. 13.401.138,00 100 USD Bs. 26.802.276,00 500 USD Bs. 134.011.380,00 1000 USD Bs. 268.022.760,00

Monitor Dólar: promedio del precio del dólar

El precio del dólar hoy lunes 3 de agosto de 2020 según la cuenta Monitor Dólar Web es Bs. S. 275.549,05

Histórico Dólar paralelo en Venezuela

Conoce cómo va el precio dólar en Venezuela según la gráfica del dólar libre en Venezuela.

Noticias de Venezuela

La situación de los hospitales y centros de salud en Venezuela es precaria mucho antes de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, algunos pacientes contagiados con COVID-19, que están recluidos en el Centro de Diagnostico Integral María Genoveva Guerrero Ramos (CDI), ubicada en Montalbán, Caracas, han denunciado que están en condiciones de hacinamiento y falta de atención a través de un video que ha sido difundido en las redes sociales.

Las personas que aparecen en la grabación que fue compartida por Tomás Guanipa, embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia, afirman que los tienen en una “situación precaria” y solicitan que los saquen del lugar.

“Necesitamos que no saquen de aquí, estamos en unas condiciones deplorables. No nos atienden para nada, no nos dan un tratamiento (...) estamos aquí desesperados, cada día estoy peor, no puedo respirar”, expresa uno de los adultos mayores afectados en el video.

En Venezuela, se han registrado 20.206 casos y 174 decesos a consecuencia de la COVID-19 hasta la fecha, de acuerdo a información suministrada por la administración de Maduro.