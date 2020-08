Bolivia adelantó el fin del año escolar ante carencias para llevar la educación virtual a todo el país

En Bolivia, las autoridades anunciaron el fin del ciclo escolar debido a la falta de condiciones para continuar con las clases virtuales en todo el país. La clausura del año lectivo que se tenía prevista para diciembre se adelantó a agosto ante el incremento de casos de coronavirus que, según pronósticos de expertos, llegará a su pico dentro de dos o tres meses.

“Hemos visto por conveniente clausurar el año escolar y se aplica desde este lunes 3 de agosto. Todos pasan al siguiente grado y los maestros del área pública seguirán cobrando sus salarios”, informó por radio y televisión estatal el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Semanas atrás, el ministro de Educación boliviano, Víctor Hugo Cárdenas, anunció que, por la pandemia, este año no habría estudiantes reprobados.

A partir de esa decisión se clausuraron también las clases a distancia. “Hay clases virtuales, no es obligación, se clausura el año escolar porque la gran mayoría en el área rural no cuenta con Internet, entonces no hay condiciones”, aclaró el funcionario.

El sistema de fibra óptica, lamentablemente, solo llega a las ciudades, pese a que en Bolivia el 40 % de la población vive en áreas rurales. La clausura adelantada del año escolar afectará a aproximadamente 3 millones de escolares de todos los colegios, escuelas y otros centros públicos y privados del país, desde el nivel preescolar hasta el bachillerato o secundaria, según informó CNN.

Los últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud indican que hasta el momento, el país altiplánico registra 80.153 casos de coronavirus. De ellos 3.153 personas perdieron la batalla contra la enfermedad. A la crisis sanitaria por la pandemia se le ha sumado un nuevo problema: la crisis política y social.

La Central Obrera Boliviana (COB) anunció una huelga general que inició este 3 de agosto ante el aplazamiento de las elecciones generales programadas para el 6 de septiembre. Las autoridades en Bolivia aplazaron los comicios para elegir a su nuevo representante nacional hasta el 18 de octubre bajo la emergencia sanitaria desatada por la pandemia.

Los sindicatos de maestros afines al partido del expresidente Evo Morales también anunciaron movilizaciones para demandar la reanudación de clases presenciales.