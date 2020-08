“De aquí nos van a sacar muertos”: dicen adultos mayores hacinados en un hospital en Venezuela [VIDEO]

La situación de los hospitales y centros de salud en Venezuela es precaria mucho antes de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, algunos pacientes contagiados con COVID-19, que están recluidos en el Centro de Diagnostico Integral María Genoveva Guerrero Ramos (CDI), ubicada en Montalbán, Caracas, han denunciado que están en condiciones de hacinamiento y falta de atención a través de un video que ha sido difundido en las redes sociales

Las personas que aparecen en la grabación que fue compartida por Tomás Guanipa, embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia, afirman que los tienen en una “situación precaria” y solicitan que los saquen del lugar.

“Necesitamos que no saquen de aquí, estamos en unas condiciones deplorables. No nos atienden para nada, no nos dan un tratamiento (...) estamos aquí desesperados, cada día estoy peor, no puedo respirar”, expresa uno de los adultos mayores afectados en el video.

Explicó, además, que están durmiendo en sillas y expuestos a muy bajas temperaturas por un aire acondicionado.

Otro de los pacientes afirmó que tiene cuatro días y cinco noches en el lugar sin recibir una atención óptima.

Por su parte, Guanipa compartió el video con una denuncia y reclamo directo a Nicolás Maduro y su gobierno. “En el CDI de Montalban María Genoveva Guerrero Ramos así tienen hacinados a los pacientes incluyendo muchos de alto riesgo por ser mayores de 60 años. A Nicolás Maduro no le importa la vida de los venezolanos, tratan a los venezolanos como enemigos y los persiguen y reprimen”, escribió.

“Por favor, sáquennos de aquí. Aquí me estoy muriendo, aquí estoy peor de lo que pudiera estar en mi apartamento. De aquí vamos a salir muertos”, imploró uno de los pacientes aislados entre lágrimas.

En Venezuela, se han registrado 20.206 casos y 174 decesos a consecuencia de la COVID-19 hasta la fecha, de acuerdo a información suministrada por la administración de Maduro.