Sacerdote vive solo en una isla de Irlanda por la pandemia del coronavirus

En Irlanda, un sacerdote se convirtió en la única persona que vive en un Purgatorio de San Patricio, ubicado en la isla del Lough Derg, en medio de la pandemia por el coronavirus.

El religioso se encuentra cuidando este territorio, que por lo general está lleno de peregrinos. El hombre, identificado como Laurence Flynn, manifestó en una entrevista para AFP que eligió vivir allí “por solidaridad con quienes no tienen elección entre quedarse en el mismo sitio o desplazarse con mayor libertad”.

El sacerdote indicó que está en la isla desde principios de junio y aseveró: “Al hacer la oración del camino de la cruz cada día de manera humilde, conservo el ritmo de la peregrinación viva”.

El padre comentó que, en el verano, cerca de 400 peregrinos llegan a diario en el lugar donde está y los creyentes solo pueden beber té, café con leche y comer pan seco y pasteles secos con avena.

“Los monjes tenían el hábito de velar durante 24 horas en esta gruta o en este albergue y con el tiempo se convirtió en centro de peregrinación”, señaló.

A pesar que este año es una excepción por la pandemia del coronavirus, el religioso resalta que trae “las oraciones” de aquellos que se lo piden. Él también señala que no se siente solo desde que está allí. “Esto no será siempre así, pero no sabemos cuánto tiempo durará”, puntualizó.

Cabe señalar que la cifra de muertes por coronavirus en Irlanda, hasta este sábado 1 de agosto, aumentó a 26.109; mientras que el número de infectados subió a 1763.