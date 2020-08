“Quería que me dejaran volar al cielo”, el relato de una joven que superó la COVID-19

En Estados Unidos, una joven de 14 años, identificada como Gigi Morél, logró vencer al coronavirus tras estar internada por varias semanas en un hospital de Houston.

En una entrevista que manifestó para Univisión, la menor de edad aseveró que está agradecida con Dios por superar esta enfermedad. “Él me tuvo en una posición por un tiempo, pero ya salí, ya vencí la COVID-19. Me puso muchas pruebas”, subrayó.

Ella era una de las pacientes vulnerables, debido a que tiene una enfermedad en su sistema inmune desde pequeña, por lo que tuvo complicaciones cuando se infectó de este virus que se originó de China.

“Yo llegué a decirle a mi mami que por favor les dijera a los doctores que ya no trataran, quería que ellos ya me dejaran volar al cielo, pero no, ellos estuvieron ahí tratándome”, explicó la afectada.

Además, afirmó que tuvo apoyo del personal de salud cuando estuvo en el hospital de Houston, porque la ayudaron y animaron en todo este proceso.

Asimismo, la mamá de Gigi Morél expresó que la muchacha pasó una situación similar en el 2014: “Ella quedó en coma por dos semanas y ya solamente le daban el 15 % de vida. Yo tomé este caso como un escalón más arriba, soy una mujer de fe, no pierdo nunca la fe, si Dios me devolvió a mi hija la primera vez, cómo no me la va a devolver nuevamente”.

El pasado 31 de julio la menor de edad fue dada de alta tras dar negativo en la prueba del coronavirus y aseguró: “Estoy en casita en mi camita, ha venido gente y me ha dejado muchas cosas, estoy muy feliz con mi hermanito, sí tienen que llorar, lloren, no es malo llorar, yo lloré mucho, hasta creo que me quede sin lágrimas y nunca pierdan la fe”.