¡Lo logró!: anciano de 96 años obtiene la licenciatura de la carrera de Filosofía e Historia

Un anciano de Italia se licenció de la carrera de Filosofía e Historia de la Universidad de Palermo en medio de la pandemia por el coronavirus.

El adulto de la tercera edad, identificado como Giuseppe Paternò, logró cumplir su sueño de terminar una carrera universitaria.

PUEDES VER La historia de un humilde campesino que fue engañado: trabajó por dólares y recibió bolívares

El hombre nació el 10 de setiembre de 1923 y empezó a trabajar cuando tenía siete años en una cervecería junto con su papá. Además, a los 31 tuvo su diploma de topógrafo y fue contratado por una empresa estatal de ferrocarriles.

A pesar de ello, siempre tuvo el anhelo de ingresar a la universidad, por lo que hace tres años comenzó a estudiar Filosofía e Historia y tuvo notas destacadas.

Incluso, este año tenía que terminar su carrera y pensó que la pandemia del coronavirus lo iba a detener, pero logró hacer sus exámenes desde su casa.

PUEDES VER Inglaterra: panadería negó productos a anciana de 94 años al no tener tarjeta de crédito para pagar

En una entrevista que brindó para La Repubblica de Italia, el adulto de la tercera edad indicó: “No me canso nunca y digo a los jóvenes que tienen que hacer como yo: seguir estudiando siempre. De lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho cuando era joven. Las asignaturas que he estudiado estos años estaban entrelazadas con mis recuerdos. La historia que estudio también es la mía”.

Ahora, Giuseppe Paternò piensa realizar el programa de máster y aseveró que es su “antídoto contra el envejecimiento”. Además, afirmó que nuevamente está “en la línea de meta y miro hacia adelante”.

Cabe indicar que la tesis final del anciano fue sobre los acontecimientos arquitectónicos de Palermo.