En Argentina, una mujer de 59 años, identificada como Graciela Beatriz Gonzáles, se encuentra buscando a su verdadero padre y pidió ayuda en sus redes sociales para ubicarlo.

Ella vive en el municipio de Totoras, ubicado en la provincia de Santa Fe, fue criada por su mamá y un sujeto, que creyó que era su papá. Pero, al descubrir que no lo era hizo una extensa publicación en su cuenta de Facebok.

“Estoy buscando a este señor, Aldo Mansilla. Por favor, necesito saber si alguien sabe su paradero. Es mi papá y hace un año lo busco. Si alguien me puede ayudar, se lo agradeceré. Soy de Totoras. Supuestamente él vive en San Lorenzo. Mi mamá se llama Yolanda Gonzáles, pero no tengo contacto con nadie de mi familia. Por favor, ayúdenme a difundir para encontrarlo. Solo quiero conocerlo”, expresó.

Asimismo, en una entrevista que brindó para Infomás, ella aseveró que desea conocer sus raíces y conocerlo. “No le pido nada más que eso”, subrayó.

Graciela también señaló que su padre biológico tendría alrededor de 80 años y su abuela materna, antes de fallecer, le dio dos datos de él: su nombre y foto.

"Yo me enteré de grande que el marido de mi mamá no era mi papá. Nadie me quiso decir la verdad, por conflictos o secretos familiares. Sólo me lo dijo una abuela antes de morir", mencionó la mujer agraviada.

Graciela Beatriz Gonzáles indicó que sus hijos tienen interés en conocer a su abuelo, a pesar que no tienen contacto con sus demás familiares.