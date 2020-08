Reino Unido: joven revela cómo bajo 25 kilos en plena cuarentena por coronavirus

Una joven de Reino Unido, identificada como Georgia Allen, reveló cómo bajó de peso durante la cuarentena por el coronavirus.

Ella logró adelgazar 25 kilos, a tal punto que bajó de talla 16 hasta la 10 tras seguir un estricto plan y entrenamiento.

“¡Estoy tan orgullosa de lo que he logrado! Si no fuera por el encierro, probablemente no habría comenzado mi viaje de pérdida de peso, supongo que es algo positivo que sacaré de todo esto”, manifestó la muchacha.

Georgia Allen expresó que empezó a cuestionarse cuando en febrero de este año se fue de vacaciones a España con sus amigos. “Estaba destinado a ser un momento de descanso con amigos, pero lo único en lo que podía pensar era en mi peso. Estaba incómoda y letárgica. Todas las mañanas me vestía con mi traje de baño y ropa de verano y me sentía desanimada cuando me miraba en el espejo”, agregó.

La joven señaló que su día empieza con un entrenamiento HIIT de aproximadamente 30 minutos. Luego se toma un batido de banana en el desayuno y a media mañana una manzana o un plátano. “Para el almuerzo tiendo a comer el yogur crujiente de fruta con alto contenido en proteínas. A media tarde disfrutaría de un snack bar de chocolate con caramelo SlimFast y para la cena como una ensalada de pollo a la parrilla”, sentencia.

Cabe señalar que un informe publicado por Public Health England indicó que las personas con sobrepeso tienen más posibilidades de morir si se contagian por coronavirus.