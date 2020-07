Una mujer fue sometida a una cirugía de doble trasplante de pulmón después de ser detectada con coronavirus en Chicago, Estados Unidos. Aunque la operación fue exitosa, Mayra Ramírez contó este jueves que no podía reconocer su cuerpo luego de convertirse en la primera paciente con COVID-19 en recibir esta donación de órganos en EE. UU.

Ramírez, de 28 años, comentó que antes de infectarse con el virus se desempeñaba como auxiliar en un despacho de abogados desde el 2014 tras haberse mudado desde Carolina del Norte. Sin embargo, la mujer empezó a sentirse mal y terminó en un hospital luego de recorrer 5 kilómetros.

“Me indicaron que me apurara y me cambiara. Me preguntaron quién tomaría las decisiones médicas por mí. Les dije que mi madre y mi hermana mayor que viven en Carolina del Norte. Solo tenía un par de minutos para llamarles y hacerles saber lo que estaba pasando antes de que me intubaran”, dijo Ramírez en conferencia de prensa del hospital.

A un paso de la muerte

El doctor Ankit Bharat, jefe de cirugía torácica y director quirúrgico del Programa Médico de Trasplantes Pulmonares del Hospital Northwestern Memorial, indicó que la paciente fue conectada a un ventilador artificial porque estuvo luchando durante seis semanas mientras el coronavirus destruía completamente los pulmones.

Cuando su familia, madre y dos hermanas, viajaban a Chicago para darle “el último adiós”, los médicos lograron estabilizarla y les explicaron la opción del trasplante pulmonar. La madre estuvo de acuerdo y el 5 de junio Mayra Ramírez recibió el doble trasplante en una operación que duró 10 horas.

A mediados de junio, la mujer despertó. “Me miré y no podía reconocer mi cuerpo. No tenía la capacidad cognitiva para procesar qué estaba ocurriendo. Solo sabía que quería tomar agua'‘, reveló.

Donación de órganos para pacientes con COVID-19

Bharat consideró la operación de Ramírez como un “hito” en la atención de pacientes con coronavirus en grado severo. Indicó que el trasplante de pulmón no es para todos los pacientes, pero ofrece a algunos de ellos otra opción para que sobrevivan.

Mayra Ramírez agradeció a la familia del paciente que le donó los pulmones y espera recuperar su fuerza y resistencia. “No fue sino hasta semanas después cuando tuve la capacidad de pensar que hay una familia que llora por un ser querido. Yo tengo los pulmones de esa persona y cuán afortunada fui al recibirlos”, concluyó.