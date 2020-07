Un candidato al congreso de Estados Unidos, Karl Walter Miller, manifestó que el anime creado por Akira Toriyama, Dragon Ball Z, es “demasiado sexualizado”, sumándose a la ola de críticas por parte de los fanáticos que lo han visto desde la primera temporada.

El hombre es candidato al décimo octavo distrito de la ciudad de Florida y mediante su cuenta de Twitter escribió: “Ahora están introduciendo una gran cantidad de porno animado en la matriz de Internet. Dragon Ball Z es uno de los principales problemas aquí. Están sexualizando personajes de dibujos animados para impulsar una agenda depravada en nuestros hijos. ¿Qué sigue? ¿Dónde va a terminar?”

Asimismo, el político se ha manifestado en contra de las bandas k-pop, debido a que afirmó que promueven discursos socialistas.

Por otro lado, el próximo episodio (capítulo 63) de Dragon Ball Super llegará a Manga Plus el próximo 20 de agosto.

Cabe indicar que Toriyama señaló en una entrevista en febrero del 2020 que el famoso anime se inspiró en el actor Jackie Chan.

“Estaba pensando qué podría hacer y yo amaba las películas de Jackie Chan y había visto ‘El maestro borracho’ bastantes veces, como me gustan ese tipo de cosas, Torishima-san propuso hacer un manga shonen de kung-fu”. Si no hubiera visto esa cinta, nunca se me habría ocurrido la idea de Dragon Ball”, subrayó.

Akira Toriyama le rindió homenaje al actor en su serie con el personaje de Jackie Chun, quien en realidad es el Maestro Roshi en una pelea que tuvo con Gokú en la primera temporada de este anime.